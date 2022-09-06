Adana'da 11 milyon 500 bin kaçak makaron ele geçirildi



Anıl ATAR/ ADANA, (DHA)ADANA´da, polisin düzenlediği operasyonda gümrük kaçağı 11 milyon 500 bin makaron ile 7 milyon 500 bin doldurulmuş sigara ele geçirildi; 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri; Seyhan ilçesine bağlı Onur Mahallesi´ndeki depoya baskın yaptı, kente gelen TIR'ı da şüphe üzerine durdurdu. Adreste ve TIR'daki aramalarda gümrük kaçağı 11 milyon 500 bin makaron ile 7 milyon 500 bin doldurulmuş sigara ele geçirildi. Operasyonlarda gözaltına alınan 2 şüpheli, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Adana / Merkez Anıl ATAR

2022-09-06 14:10:39



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.