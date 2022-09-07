Çukurova'da pamuk hasadı başladı



Yusuf KANTARLIYaşar SERİNTÜRK/ADANA, (DHA)TÜRKİYE'nin en erkenci pamuk hasadı Adana'da başladı. Bu yıl 450 bin dönüm arazide ekilen pamukta, 200 bin ton rekolte bekleniyor.

Adana'da 'beyaz altın' olarak nitelendirilen pamukta hasat başladı. Karataş ilçesinde denize yakın alanlarda elle hasadına başlanan pamuk, lifiyle tekstile, çekirdeğiyle yağ ve yem sanayisine, linteriyle kağıt sanayisine, küspesiyle de hayvancılık sektörüne ham madde sağlıyor. Bu yıl kent genelinde 450 bin dönüm arazide ekilen pamuktan 200 bin ton rekolte bekleniyor.

FİYATLAR YÜKSELDİ

Öte yandan ABD'de kurak geçen sezon, pamuk rekoltesinin azalmasına neden oldu, Çin'in 2 yıllık pamuk ihtiyacını karşılamak üzere alım yapacağı açıklaması ise piyasayı hareketlendirdi. Koronavirüs pandemisi döneminde ertelenen taleplerin gerçekleşmeye başlamasıyla, uluslararası piyasada pamuk fiyatları yükseldi. Erkenci pamuğun üretildiği Adana'da da bu nedenle ekim alanları yüzde 30 arttı. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Adana / Merkez Yusuf KANTARLI

2022-09-07 15:50:40



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