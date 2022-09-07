Adana Demirspor, Gökhan Töre'yi renklerine bağladı

Troya'da heyecan verici keşif! İlk kez bu kadar büyüğü bulundu

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



ADANA, (DHA) Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Adana Demirspor, Gökhan Töre ile 3 yıllık anlaşma imzaladı.

Adana Demirspor resmi Twitter hesabından yaptığı açıklama ile Gökhan Töre'nin transfer edildiği duyuruldu. "Hoş geldin Gökhan Töre" notuyla yapılan paylaşımda, 3 yıllık sözleşmenin imzalandığı belirtildi. (DHA)DHA-Spor Türkiye-Adana ADANA, (DHA)

2022-09-07 20:21:12



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.