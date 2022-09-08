Ağabeyine sığındı, 'Hayır' cevabı alınca ölümü seçti

Anıl ATARYaşar SERİNTÜRK/ADANA, (DHA)MERSİN´de Celile Hami (20), dini nikahla birlikte yaşadığı Fadıl Hakim´in (25) psikolojik ve fiziksel şiddetinden kaçıp ağabeyi Muhammed Hami´nin (27) evine sığındı. Ağabeyi tarafından kabul edilmeyen Celile Hami, evin çatısındaki odunlukta, ipe asılı halde bulundu.
Suriye´nin Halep kentinden 2014 yılında ailesiyle Türkiye´ye gelen Celile Hami, 2 sene önce Fadıl Hakim ile dini nikah kıyıp, Mersin´e yerleşti. Hakim, iddiaya göre bir süre sonra şiddetli geçimsizlik yaşadığı Celile Hami´ye psikolojik ve fiziksel şiddet uygulamaya başladı. Bu sırada hamile kalan Celile Hami, 2 ay önce Fadıl Hakim´in darbetmesi sonucu bebeğini düşürdü. Fadıl Hakim´in şiddetine dayanamayan Celile Hami, önceki hafta ağabeyi Muhammed Hami´nin, Yüreğir ilçesi Gülbahçesi Mahallesi´ndeki evine geldi.
'O SENİN KOCAN'
Aldatmakla suçlanıp, sürekli şiddet gördüğünü ağabeyine anlatan Celile Hami, Hakim´den kurtulmak ve yanlarında kalmak istediğini söyledi. Muhammed Hami ise "O senin kocan. Onun yanına döneceksin. Burada kalamazsın" dedi.
Dün sabah saatlerinde çamaşır sermek için 3 katlı binanın çatısına çıkan komşuları, Celile Hami´yi odunlukta ipe asılı halde buldu. Olayı öğrenip çatıya çıkan Muhammed Hami, kardeşini kucaklayıp aşağı indirdi.
İhbar üzerine adrese gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Celile Hami´nin hayatını kaybettiği belirlendi. Polis ekiplerinin olay yerindeki incelemesinin ardından Celile Hami´nin cansız bedeni, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu´nun morguna kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Adana / Merkez Anıl ATAR
2022-09-08 10:35:12
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