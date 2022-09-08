Sağlık raporuna götürülürken kaçan şüpheliyi takip eden polis memuru, kazara kendini vurdu (2)

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YAKALANDI

Adana'da sağlık raporu için adli tıp birimine getirildiği sırada polisten kaçıp, mısır tarlasında izini kaybettiren hırsızlık şüphelisi Baran S. (21), yakalandı. Gözaltına alınan Baran S., işlemleri için Adana Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. (DHA)

Anıl ATAR/ADANA, (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Adana / Merkez Anıl ATAR

2022-09-08 16:34:53



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