Bozdağ: Birkaç dosyayı gündem yapıp hakim ve savcıları hedef gösterenleri kınıyorum



Ali GÖKDAL/ KOZAN (Adana), (DHA)ADALET Bakanı Bekir Bozdağ, birkaç tane dosyayı gündem yapıp bunların üzerinden hakimlere ve savcılara hakaret edip, hedef gösterenleri kınadığını belirterek, "Hangi ülkede bu kadar iş yükü altında milyonlarca dava görülür de üç tane, beş tane dava üzerinden koskoca bir adliye teşkilatı, binlerce yargı mensubu, yargı çalışanı iftiraya muhatap oldu? Büyük bir haksızlığı yaptıklarını bir kez daha Kozan'dan onların yüzlerine, vicdanlarına söylüyorum" dedi.

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, bir dizi toplantı ve tören için Adana'nın Kozan ilçesine geldi. İlk olarak Kozan Kaymakamlığı'nı ziyaret eden Bakan Bozdağ daha sonra AK Parti İlçe Başkanlığı'nda partililerle bir araya geldi. Bakan Bozdağ, ardından yeni adliye binasının temel atma törenine katıldı. Burada konuşan Bakan Bozdağ, yeni Adliye Sarayı'nın ilçeye, hakimlere, savcılara, avukatlara hayırlı, uğurlu olmasını diledi.

Bakan Bozdağ, adalet alanında çok ciddi eserler ve projelerin son 20 yılda hayata geçirildiğini bildirdi. Ülkenin dört bir yanında daha önce hükümet konaklarının birinci katlarında, yanlarında, kahvehanelerden bozma yerlerde, evlerde ve adalet hizmetlerinin yüksekliğine, mehabetine uygun olmayan mekanlarda vatandaşların adalet hizmeti aldığını, yargı görevi yapanların adalet hizmetleri sunduğunu kaydeden Bozdağ, 2002'de 31 Aralık itibarıyla ülke genelinde 78 müstakil adalet sarayının olduğunu, son 20 yılda bu sayıyı 363'e çıkardıklarını anlattı.

ADLİ YARGIDAKİ MAHKEME SAYISI YÜZDE 91.3 ARTTI

Bozdağ, "Diğer yandan ihtisas mahkemelerimizi çoğalttık ve ülkemizde vatandaşlarımızın adaletin zamanında tecellisi yönündeki beklentilerini gerçekleştirmek için büyük reformları bir bir hayata geçirdik. Adli yargıdaki mahkeme sayısı 2002'de 3 bin 581'ken biz bunu yüzde 91,3 artırarak 6 bin 852'ye çıkardık. İdari yargı 146 tane mahkeme varken biz bunu yüzde 42'lik artışla 208'e çıkardık. Hakim ve savcı sayımız 9 bin 329'ken bugün 22 bin 756'ya çıkarmış durumdayız. Bütün personel Adalet Bakanlığı bünyesinde 61 bin civarındayken şu anda 180 bin civarında personele erişmiş durumdayız" dedi.

Bakan Bozdağ, Türk hukukunda tarihi niteliğe sahip büyük bir reformu 2016'da, tam da FETÖ'cü darbe teşebbüsünün başarısızlıkla sonuçlanmasının arkasından o zor dönemde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ortaya koyduğu iradeyle hayata geçirdiklerini vurgulayarak, "Olmaz, yürümez' diyenlere inat bugün istinaf uygulaması Türk hukukunun yüz akı uygulamalarından biri haline gelmiştir. İnşallah 20 Eylül'de istinafın 6'ncı yılı münasebetiyle istinafı ve uygulamalarını bütün boyutlarıyla ele alan büyük bir değerlendirmeyi yapacak, aksayan yönlere yeni çözüm önerilerini hayata geçirecek, yeni adımlar atarak istinafın hukukumuzda artan gücünü tahkim edecek yeni düzenlemeleri hayata geçireceğimizi buradan ifade etmek isterim" diye konuştu.

'HEDEF GÖSTERENLERİ KINIYORUM'

Hakim ve savcıların yoğun çalışmalarına dikkat çeken Bozdağ, "Hakimlerimiz, savcılarımız adliyelerde dosyaları okuyup değerlendirdiği gibi biliyoruz ki pek çoğu dosyaları evlerine taşımakta, hafta sonları dahi milletimizin beklentisine doğru cevap vermek, doğru karar vermek için büyük çaba sarf etmektedirler. Bütün bunlar gerçekliğiyle ortadayken 8 milyon civarında dosya hakkında karar verilirken bunların içerisinden birkaç tane dosyayı gündem yapıp bunların üzerinden hakimlerimize, savcılarımıza hakaret eden, onları hedef gösteren, onlara saldırı yapan bütün kişileri, kurumları bir kez daha buradan kınıyorum. Büyük bir haksızlığı yaptıklarını bir kez daha Kozan'dan onların yüzlerine, vicdanlarına söylüyorum. Hangi ülkede bu kadar iş yükü altında milyonlarca dava görülür de üç tane, beş tane dava üzerinden koskoca bir adliye teşkilatı, binlerce yargı mensubu, yargı çalışanı iftiraya muhatap oldu? Böyle bir toptancılık, böyle bir ayrımcılık, böyle bir haksızlık asla kabul edilemez" ifadelerini kullandı.

'CİDDİ REFORMLARA İMZA ATTIK'

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Türk hukuk sistemindeki yapılanlarla, Avrupa'da, Amerika'da olanların masaya yatırıldığında fark daha net görülecektir. Polisin müdahalesinde Amerika'da George Floyd'un başına gelen bir örnek Türkiye'de bugüne kadar yaşandı mı? Fransa'da, Almanya'da, İngiltere'de yaşananlara bakın. Onlarda olanlarla bizde olanlara bakın. Onların adı hukuksa bizde olanların adı nedir? Biz onlara göre katbekat daha hukuka uygun, daha hukukun içinde, daha hukuk hukukla beraber bir mücadeleyi, her konuda yapıyoruz. Türkiye'ye bu konuda batı kompleksi içinde bulunup haksızca haksızlık yapanları bir kez daha buradan kınadığını ifade etmek isterim. Biz vatandaşlarımızın denetimine bütün devleti açan demokratik hukuk devletine yakışan ciddi reformlara imza attık."

Kadınlar, çocuklar, engelliler, şehit yakınları, gazilerle ilgili pozitif ayrımcılık getirdiklerini belirten Bakan Bozdağ, "Kişisel verilerin korunmasını istemeyi, anayasal bir hak olarak düzenledik. Yaşam hakkı ne kadar kıymetliyse onurlu bir birey olarak yaşamak için kişisel verilerin korunması da o kadar kıymetli bir haktır. Kişisel verilere erişmek, onların amacı doğrultusunda kullanılıp kullanılmadığını denetlemek, onların yanlışı varsa düzelttirmek, olmayan bir şey varmış gibi gösterilmişse sildirmek ve bütün bu süreçleri denetlemek üzere de Kişisel Verileri Koruma Kurulu'nu kurduk. Kişisel verilerin hukukunu korusun, ihlal edenler varsa müeyyidelerle karşılaşsın diye sadece ceza hukukuna değil, aynı zamanda özel hukuka da hükümler koyduk" dedi. (DHA)DHA-Politika Türkiye-Adana / Merkez Ali GÖKDAL

2022-09-08 21:11:10



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