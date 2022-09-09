Güney Koreli Seokjin, gezi için geldiği Türkiye'de tanıştığı Sidar ile evlendi



Nuri PİRYusuf KANTARLI/ADANA, (DHA)GÜNEY Koreli Seokjin Jeong (36), kültür gezisi için geldiği Türkiye´de tanıştığı Adanalı Sidar Döngel (26) ile evlendi. Jeong, "Aşkı Türkiye´de bulacağımı hiç düşünmezdim" dedi.

Antalya'da 7 yıl önce Akdeniz Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo Televizyon ve Sinema Bölümü'nde öğrenim gören Adanalı Sidar Döngel, kültür gezisi için ülkeye gelen Güney Koreli tarih öğretmeni Seokjin Jeong ile tanıştı. Arkadaşlıkları aşka dönüşen Sidar ve Seokjin, bir süre sonra arkadaş çevreleri ve aileleriyle de tanışıp evlenmeye karar verdi.

Adana'ya gelen Seokjin ile Sidar, Seyhan Belediyesi Evlendirme Dairesi'nde, davetlilerin katılımıyla kıyılan nikahta, ömür boyu mutluluğa 'evet' dedi. Türk kültürünü çok sıcak bulduğunu dile getiren Seokjin Jeong, "Aşkı Türkiye'de bulacağımı hiç düşünmezdim ancak en iyi Türk kadınıyla evlendim" dedi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Adana / Merkez Nuri PİR-Yusuf KANTARLI

2022-09-09 10:21:06



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.