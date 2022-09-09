Köy evi yangında küle döndü

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Ali GÖKDAL/ FEKE (Adana), (DHA)ADANA'nın Feke ilçesinde bir köy evi, çıkan yangında küle döndü. Yangında evin boş olduğu öğrenildi.

Yangın, akşam saatlerinde ilçeye bağlı kırsal Ortaköy Mahallesi'nde meydana geldi. Osman Abalı´ya ait evden alevlerin yükseldiğini görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve Orman İşletme Müdürlüğü'ne bağlı ekipler sevk edildi. Evi tamamen saran alevler, çevredeki ağaçlara sıçramadan söndürüldü. Yangın sırasında boş olduğu öğrenilen ev, tamamen yanarak kullanılmaz hale geldi. Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Adana / Feke Ali GÖKDAL

2022-09-09 23:05:11



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