Köy evi yangında küle döndü

Ali GÖKDAL/ FEKE (Adana), (DHA)ADANA'nın Feke ilçesinde bir köy evi, çıkan yangında küle döndü. Yangında evin boş olduğu öğrenildi.
Yangın, akşam saatlerinde ilçeye bağlı kırsal Ortaköy Mahallesi'nde meydana geldi. Osman Abalı´ya ait evden alevlerin yükseldiğini görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve Orman İşletme Müdürlüğü'ne bağlı ekipler sevk edildi. Evi tamamen saran alevler, çevredeki ağaçlara sıçramadan söndürüldü. Yangın sırasında boş olduğu öğrenilen ev, tamamen yanarak kullanılmaz hale geldi. Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Adana / Feke Ali GÖKDAL
2022-09-09 23:05:11
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Gastro
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Röportajlar
-
Kısayol
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Hafta Sonu
- 7x24
-
Vefat
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.