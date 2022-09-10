Hırsızlık operasyonlarında 12 kişi yakalandı



Anıl ATARYusuf KANTARLI/ADANA, (DHA)ADANA'da, 15 farklı olayda 450 bin liralık hırsızlık yaptıkları iddia edilen 12 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler, adliyeye sevk edildi.

Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, kent merkezinde 1 ay içinde yaşanan hırsızlık olaylarıyla ilgili çalışma başlattı. 15 ayrı hırsızlık olayına karışıp ev ve iş yerlerinden yaklaşık 450 bin lira değerinde ziynet eşyası, cep telefonu, klima ünitesi, kablo, otomobil ve motosiklet çaldıkları belirlenen 12 şüpheli, düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Bu arada şüphelilerden Gökhan G.'nin Yüreğir ilçesi Ulubatlı Hasan Mahallesi'ndeki müstakil evin balkonundan girip, cep telefonu çaldığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Adana / Merkez Anıl ATAR

2022-09-10 11:25:11



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.