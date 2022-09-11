Kırmızı ışıkta otomobile ateş açıldı: 2 ölü (2)

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ÖLÜ SAYISI 2'YE YÜKSELDİ

Mersin'in Tarsus ilçesinde kırmızı ışıkta yavaşlayan otomobile yapılan silahlı saldırıda ağır yaralanarak ambulansla özel bir hastaneye kaldırılan Orhan Yıldız (52), müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayda ölü sayısı 2'ye yükseldi. Yıldız'ın cesedi, otopsi için morga kaldırıldı. Polis ekiplerinin şüphelileri yakalamak için çalışmaları devam ediyor. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Adana / Merkez Okan ÇALIŞKAN

2022-09-11 10:27:19



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