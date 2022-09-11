Otomobil, 5 ve 7 yaşındaki kardeşlere çarptı; ağabeyin durumu ağır

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Ali GÖKDAL/KOZAN (Adana), (DHA)ADANA'nın Kozan ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan İsmail T. (5) ile İbrahim T.'ye (7) otomobil çarptı. Ambulansla hastaneye götürülen kardeşlerden İbrahim T.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.

Kaza, öğle saatlerinde ilçeye bağlı Karacaoğlan Mahallesi, Şehit Hüseyin Soydan Caddesi'nde meydana geldi. Gökhan Y. yönetimindeki 01 DT 176 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan İsmail ve İbrahim T. kardeşlere çarptı. Yaralanan kardeşler, kaza yerine sevk edilen ambulansla Kozan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan kardeşlerden İbrahim T.'nin durumun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatılırken araç sürücüsü ise ifadesi alınmak için karakola götürüldü. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Adana / Kozan Ali Gökdal

2022-09-11 13:28:17



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