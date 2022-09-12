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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Dünyayı Adana´dan soğutacaklar

DHA

Dünyayı Adana´dan soğutacaklar


ADANA, (DHA)FujiPlus Klima, Adana´da 500 bin set kapasiteli klima fabrikası kuruyor. 2023 yılında açılması planlanan fabrika ile Türkiye´yi klima üretim üssü haline getirmek hedefleniyor. FujiPlus Yönetim Kurulu Başkan Vekili Kubilay Kurluk, "Avrupa´nın en büyük OEM klima fabrikası ile ülkemizi dünya pazarında temsil edeceğiz" dedi. 35 yıldır sektörde faaliyet gösteren FujiPlus Klima, pandemi sonrası tedarik zincirinin kırılması ile ortaya çıkan fırsatları değerlendirerek, üretim faaliyetlerini Türkiye´ye taşıdı. Fujiplus Yönetim Kurulu Başkan Vekili Kubilay Kurluk, yeni yatırımları hakkında değerlendirmelerde bulundu. Avrupa´nın en büyük OEM klima fabrikasını Adana´da kuracaklarını vurgulayan Kurluk, "Adana´daki fabrikamız 500 bin set kapasiteli olacak. Böylece Türkiye´yi klima üretim üssü yapmayı hedefliyoruz. Bunun için çalışmalara daha önce başlamıştık, artık son aşamaya geldik. Fabrika binası hazır, makine parkurlarının üretimleri bitmek üzere. 2023 yılında fabrikamızın açılışını yapacağız" ifadelerini kullandı. İLK ETAPTA 300 KİŞİ İSTİHDAM EDİLECEK Adana´daki dev yatırımın önemli bir istihdam sağlayacağının da altını çizen Kurluk, "İlk etapta 250 mavi yakalı, 40 ila 60 arasında beyaz yakalı olmak üzere yaklaşık 300 çalışanımız olacak" diyen Kurluk, "İnsan kaynakları departmanımız çalışmalarına başladı. Genç mühendislere ve dinamik beyinlere ihtiyacımız var. Ayrıca, kadınlara pozitif ayrımcılık sağlıyoruz. Şirket yönetim kadromuz kadın ağırlıklı; çalışanlarımız da öyle olacak. Kaynak işlerinde bile kadın ustaları tercih ediyoruz" şeklinde konuştu. "ADANA´DA KAZANIYORSAK, VERGİMİZİ DE ŞEHRİMİZE ÖDEYECEĞIZ" Kubilay Kurluk, FujiPlus Klima fabrika yatırımlarının her kesimden destek ve takdir aldığına da dikkat çekerek, şunları söyledi:  "Adana´ya bazı sektörlerde yatırımlar azalıyor. Bizim bu yatırımı yapmamız gerekiyor. Merkezimiz Adana´da. Adana´da kazanıyorsak, bunu farklı yerlere taşımak istemiyoruz. Şehrimizde kazanıp, vergimizi şehrimize ödemek istiyoruz. Adana´nın ve ülkemizin gelişmesi için çalışıyoruz." "FABRİKANIN 4-5 GÜN İÇİNDE ULAŞACAĞI ÜLKELERİN TOPLAM PAZAR PAYI 11 MİLYON SET" Fabrikanın faaliyete başlaması ile global klima pazarında Türkiye´nin payının artacağına işaret eden FujiPlus Başkan Vekili Kurluk, "Klimada çok ciddi ithalat yapıyoruz. Yaptığımız yatırım, ithalatın da önünü kesecek. Fabrikanın devreye girmesiyle birlikte uluslararası piyasalarda ülkemizin pazar payını artıracağız" dedi. Son yıllarda tedarik zincirinin kırılmasıyla birlikte birçok ülkenin Çin´den uzaklaştığının altını çizen Kurluk, şunları kaydetti:  "Navlun fiyatları 3-5 katına çıktı. Çin´in kuzey limanlarından çıkan bir geminin buraya gelmesi 50-55 gün sürüyor. Bizim kuracağımız fabrikanın 4-5 gün içinde ulaşacağı ülkelerin toplam pazar payı 11 milyon set. Kuracağımız fabrikanın kapasitesi 500 bin set olacak. Çok ciddi talep var." "BAYİ SAYIMIZI 2023 SONUNDA 500´E ÇIKARMAYI HEDEFLİYORUZ" Kurluk, değişen dünya şartlarına uyum sağlamak için her zamankinden çevik ve esnek olmak zorunda olduklarının altını çizerek, sözlerini şöyle tamamladı:  "Türkiye genelinde 300´den fazla olan bayi sayımızı 2023 sonunda 500´e çıkarmayı hedefliyoruz. İnsan ve çevre odaklı sürdürülebilir iklimlendirme çözümleriyle daha yeşil bir dünya için çalışıyoruz. Yüksek enerji verimliliğine sahip ürünler, çevreci soğutucu akışkanlar ve atık geri dönüşümüyle, insana yararlı dünyaya duyarlı çözümler sunmaya devam edeceğiz."   DHA-Ekonomi Türkiye-Adana
2022-09-12 12:46:29

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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