Arkadaşının ofisinde uğradığı silahlı saldırıda öldü (2)

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Adana´da, gece arkadaşının çalıştığı mimarlık ofisine giden Zorbey Uğurludoğan´ın (28) silahlı saldırıda öldürülmesiyle ilgili 1 şüpheli, gözaltına alındı. Cinayet Büro Amirliği´ne götürülen ve ismi açıklanmayan şüphelinin sorgusunun sürdüğü belirtildi. Soruşturma devam ediyor. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Adana / Merkez Anıl ATAR

2022-09-12 13:24:18



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