Adana Demirspor - Trabzonspor: 3-2

Can ÇELİK Anıl ATAR Yaşar SERİNTÜRK / ADANA, (DHA)STAT: Yeni Adana
HAKEMLER: Atilla Karaoğlan, Serkan Olguncan, Serkan Çimen
ADANA DEMİRSPOR: Ertaç Samet, Rakitskiy, Rodrigues (Dk.16 Abdurrahim), Svensson, Ndiaye, Stambouli (Dk. 64 Gökhan), Yusuf (Dk. 64 Akintola), Emre (Dk. 80 Bjarnason), Belhanda, Emre, Onyekuru (Dk. 80 Gulbrandsen)
TRABZONSPOR: Uğurcan Bartra, Hugo, Eren, Larsen, Gbamin (Dk. 46 Hamsik), Umut, Bakasetas, Bardhi (Dk.46 Abdülkadir), Trezeguet (Dk. 80 Naci), Gomez
GOLLER: Dk. 10 Rodrigues, Dk. 55 Ndiaye Dk. 90+4 Samet (Adana Demirspor) Dk. 36 (P) Bakasetas, Dk. 84 Umut (Trabzonspor)
SARI KARTLAR: Semih, Rakitskiy, Yusuf, Samet (Adana Demirspor) Gbamin, Bartra, Bardhi, Hugo (Trabzonspor)Spor Toto Süper Lig'in 6´ncı haftasında Adana Demirspor, sahasında konuk ettiği Trabzonspor´u 3-2 mağlup etti.9´uncu dakikada Adana Demirspor´un kaleye uzak bir mesafeden kazandığı serbest vuruşta, topun başına geçen Rodrıgues´in sert ve şık şutunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-0.
20´nci dakikada Adana Demirspor´da sağ kanatta topla buluşan Yusuf rakibini çalımladıktan sonra ceza sahası içine orta yaptı. Savunma arasında yükselen Belhanda´nın kafa vuruşu az farkla dışarı çıktı.
27´nci dakikada Trabzonspor atağında kısa paslarla rakip yarı alanına gelen bordo-mavililer topu Bakasetas´la buluşturdu. Bu futbolcunun sert şutunda meşin yuvarlak az farkla dışarı gitti.
31´inci dakikada Trabzonspor´un kontra atağında sağdan ceza sahasına yaklaşan Trezeguet seri çalımlarla kaleye yaklaştı. Ardından şutunu atan Trezeguet, kaleci Ertaç´ı aşamadı.
35´inci dakikada Trabzonspor atağında soldan topla ilerleyen Bardhi´nin ceza sahasına gönderdiği yüksek top Gomez´in önünde kaldı. Gomez, Rakitskiy'nin müdahalesiyle yere düştü. Hakem, penaltı noktasını gösterdi.
36´ncı dakikada Bakasetas penaltı vuruşunu gole çevirdi: 1-1.
41´inci dakikada Adana Demirspor´un kontra atağında soldan hızla ilerleyen Yusuf, ceza sahasına girdi. Bu futbolcunun şutunda top kaleye paralel bir şekilde dışarı çıktı.
Mücadelenin ilk yarısı 1-1'lik eşitlikle son buldu.
50´nci dakikada Adana Demirspor kalecisinin ayağından aşırdığı topta araya giren Trezeguet´in şutunda meşin yuvarlak tekrardan Ertaç´ın kucağında kaldı.
54´üncü dakikada Adana Demirspor´un kontra atağında sağdan ceza sahasına giren Yusuf´un ara pasında topla buluşan Ndiaye´nin düzgün vuruşunda top ağlarla buluştu: 2-1.
63´üncü dakikada Trabzonspor atağında sağdan ceza sahasına yaklaşan Larsen´in ortasına yükselen Trezeguet´in kafa vuruşu az farkla dışarı çıktı.
66´ncı dakikada Adana Demirspor´un kazandığı serbest vuruşu kullanan Belhanda topu Gökhan´ın önüne yuvarladı. Bu futbolcunun gelişine sert şutu direğe çarpıp dışarı çıktı.
69´uncu dakikada Adana Demirspor atağında Gökhan´ın ara pasıyla kaleciyle karşı karşıya kalan Onyekuru, fırsatı değerlendiremeyerek topu auta attı.
84´üncü dakikada Trabzonspor atağında Hamsik ceza sahası yayındaki Naci´yi gördü. Naci şık bir topuk pasıyla topu Umut´a gönderdi. Bu futbolcunun gelişine vurduğu plaseyle top ağlarla buluştu: 2-2.
90+4'üncü dakikada Adana Demirspor atağında Akintola ceza sahasının sağ tarafından çizgiye inen Svensson'nu gördü. Bu futbolcunun pasında topla buluşan Samet, meşin yuvarlağı ağlara yolladı: 3-2.
Karşılaşma Adana Demirspor'un 3-2´lik galibiyetiyle sona erdi.DHA-Spor Türkiye-Adana / Merkez Anıl ATAR-Can ÇELİK
2022-09-12 23:39:33
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Gastro
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Röportajlar
-
Kısayol
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Hafta Sonu
- 7x24
-
Vefat
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.