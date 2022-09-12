Adana Demirspor - Trabzonspor: 3-2

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Adana Demirspor - Trabzonspor: 3-2

DHA

Adana Demirspor - Trabzonspor: 3-2


Can ÇELİK Anıl ATAR Yaşar SERİNTÜRK / ADANA, (DHA)STAT: Yeni Adana
HAKEMLER: Atilla Karaoğlan, Serkan Olguncan, Serkan Çimen
ADANA DEMİRSPOR: Ertaç Samet, Rakitskiy, Rodrigues (Dk.16 Abdurrahim), Svensson, Ndiaye, Stambouli (Dk. 64 Gökhan), Yusuf (Dk. 64 Akintola), Emre (Dk. 80 Bjarnason), Belhanda, Emre, Onyekuru (Dk. 80 Gulbrandsen)
TRABZONSPOR: Uğurcan Bartra, Hugo, Eren, Larsen, Gbamin (Dk. 46 Hamsik), Umut, Bakasetas, Bardhi (Dk.46 Abdülkadir), Trezeguet (Dk. 80 Naci), Gomez
GOLLER: Dk. 10 Rodrigues, Dk. 55 Ndiaye Dk. 90+4 Samet (Adana Demirspor) Dk. 36 (P) Bakasetas, Dk. 84 Umut (Trabzonspor)
SARI KARTLAR: Semih, Rakitskiy, Yusuf, Samet (Adana Demirspor) Gbamin, Bartra, Bardhi, Hugo (Trabzonspor)Spor Toto Süper Lig'in 6´ncı haftasında Adana Demirspor, sahasında konuk ettiği Trabzonspor´u 3-2 mağlup etti.9´uncu dakikada Adana Demirspor´un kaleye uzak bir mesafeden kazandığı serbest vuruşta, topun başına geçen Rodrıgues´in sert ve şık şutunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-0.
20´nci dakikada Adana Demirspor´da sağ kanatta topla buluşan Yusuf rakibini çalımladıktan sonra ceza sahası içine orta yaptı. Savunma arasında yükselen Belhanda´nın kafa vuruşu az farkla dışarı çıktı.
27´nci dakikada Trabzonspor atağında kısa paslarla rakip yarı alanına gelen bordo-mavililer topu Bakasetas´la buluşturdu. Bu futbolcunun sert şutunda meşin yuvarlak az farkla dışarı gitti.
31´inci dakikada Trabzonspor´un kontra atağında sağdan ceza sahasına yaklaşan Trezeguet seri çalımlarla kaleye yaklaştı. Ardından şutunu atan Trezeguet, kaleci Ertaç´ı aşamadı.
35´inci dakikada Trabzonspor atağında soldan topla ilerleyen Bardhi´nin ceza sahasına gönderdiği yüksek top Gomez´in önünde kaldı. Gomez, Rakitskiy'nin müdahalesiyle yere düştü. Hakem, penaltı noktasını gösterdi.
36´ncı dakikada Bakasetas penaltı vuruşunu gole çevirdi: 1-1.
41´inci dakikada Adana Demirspor´un kontra atağında soldan hızla ilerleyen Yusuf, ceza sahasına girdi. Bu futbolcunun şutunda top kaleye paralel bir şekilde dışarı çıktı.
Mücadelenin ilk yarısı 1-1'lik eşitlikle son buldu.
50´nci dakikada Adana Demirspor kalecisinin ayağından aşırdığı topta araya giren Trezeguet´in şutunda meşin yuvarlak tekrardan Ertaç´ın kucağında kaldı.
54´üncü dakikada Adana Demirspor´un kontra atağında sağdan ceza sahasına giren Yusuf´un ara pasında topla buluşan Ndiaye´nin düzgün vuruşunda top ağlarla buluştu: 2-1.
63´üncü dakikada Trabzonspor atağında sağdan ceza sahasına yaklaşan Larsen´in ortasına yükselen Trezeguet´in kafa vuruşu az farkla dışarı çıktı.
66´ncı dakikada Adana Demirspor´un kazandığı serbest vuruşu kullanan Belhanda topu Gökhan´ın önüne yuvarladı. Bu futbolcunun gelişine sert şutu direğe çarpıp dışarı çıktı.
69´uncu dakikada Adana Demirspor atağında Gökhan´ın ara pasıyla kaleciyle karşı karşıya kalan Onyekuru, fırsatı değerlendiremeyerek topu auta attı.
84´üncü dakikada Trabzonspor atağında Hamsik ceza sahası yayındaki Naci´yi gördü. Naci şık bir topuk pasıyla topu Umut´a gönderdi. Bu futbolcunun gelişine vurduğu plaseyle top ağlarla buluştu: 2-2.
90+4'üncü dakikada Adana Demirspor atağında Akintola ceza sahasının sağ tarafından çizgiye inen Svensson'nu gördü. Bu futbolcunun pasında topla buluşan Samet, meşin yuvarlağı ağlara yolladı: 3-2.
Karşılaşma Adana Demirspor'un 3-2´lik galibiyetiyle sona erdi.DHA-Spor Türkiye-Adana / Merkez Anıl ATAR-Can ÇELİK
2022-09-12 23:39:33

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

29. Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali'nde "Orhan Kemal Emek Ödülleri" sahiplerini buldu
YEREL HABERLER 29. Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali'nde ...
Adana Demirspor - Trabzonspor (FOTOĞRAFLAR)
YEREL HABERLER Adana Demirspor - Trabzonspor (FOTOĞRAFLAR)
Futbol: Spor Toto Süper Lig
YEREL HABERLER Futbol: Spor Toto Süper Lig
Futbol: Spor Toto Süper Lig
YEREL HABERLER Futbol: Spor Toto Süper Lig
Adana Demirspor-Trabzonspor maçından notlar
YEREL HABERLER Adana Demirspor-Trabzonspor maçından notlar
Adana'da birlikte yaşadığı kadını döverek öldürdüğü iddia edilen kişi gözaltına alındı
YEREL HABERLER Adana'da birlikte yaşadığı kadını döverek öldürdüğü ...
Adana'da kardeşini öldürdüğü iddia edilen sanığın yargılanmasına devam edildi
YEREL HABERLER Adana'da kardeşini öldürdüğü iddia edilen sanığın ...
Adana'da köpek yavrusunun tüfekle öldürülmesi güvenlik kamerasında
YEREL HABERLER Adana'da köpek yavrusunun tüfekle öldürülmesi ...
Adana Ticaret Borsası
YEREL HABERLER Adana Ticaret Borsası
Adana ve Osmaniye'de orman köylülerine 21 milyon TL kredi sağlandı
YEREL HABERLER Adana ve Osmaniye'de orman köylülerine 21 milyon TL ...
Taşıdığı tomrukların altında kalan orman işçisi, toprağa verildi
YEREL HABERLER Taşıdığı tomrukların altında kalan orman işçisi, ...
Doğu Akdeniz'deki tren yollarında otla mücadele için ilaçlama yapılacak
YEREL HABERLER Doğu Akdeniz'deki tren yollarında otla mücadele için ...
Arkadaşının ofisinde uğradığı silahlı saldırıda öldü (2)
YEREL HABERLER Arkadaşının ofisinde uğradığı silahlı saldırıda öldü ...
Tüfekle yavru köpeği öldürdü, hayvanseverler tutuklanmasını istedi
YEREL HABERLER Tüfekle yavru köpeği öldürdü, hayvanseverler ...
Dünyayı Adana´dan soğutacaklar
YEREL HABERLER Dünyayı Adana´dan soğutacaklar
Adana'da uyuşturucu sattıkları öne sürülen 6 sanığa dava açıldı
YEREL HABERLER Adana'da uyuşturucu sattıkları öne sürülen 6 sanığa ...
Anne ve babaları kazada ölen kardeşleri okula polis götürdü
YEREL HABERLER Anne ve babaları kazada ölen kardeşleri okula polis ...
Adana'da polis, anne ve babasını kazada kaybeden 2 kardeşi okula götürdü
YEREL HABERLER Adana'da polis, anne ve babasını kazada kaybeden 2 ...
Adana'da otomobilin çarptığı kadın yaralandı
YEREL HABERLER Adana'da otomobilin çarptığı kadın yaralandı
Adana´da yazın kanalda serinliğin acı bilançosu: 28 ölü
YEREL HABERLER Adana´da yazın kanalda serinliğin acı bilançosu: 28 ...
(Ek bilgilerle)Arkadaşının ofisinde uğradığı silahlı saldırıda öldü 
YEREL HABERLER (Ek bilgilerle)Arkadaşının ofisinde uğradığı silahlı ...
GÜNCELLEME 2 - Adana'da arkadaşının iş yerinde silahlı saldırıya uğrayan kişi öldü
YEREL HABERLER GÜNCELLEME 2 - Adana'da arkadaşının iş yerinde ...
GÜNCELLEME - Adana'da arkadaşının iş yerinde silahlı saldırıya uğrayan kişi öldü
YEREL HABERLER GÜNCELLEME - Adana'da arkadaşının iş yerinde silahlı ...
Adana'da arkadaşının iş yerinde silahlı saldırıya uğrayan kişi ağır yaralandı
YEREL HABERLER Adana'da arkadaşının iş yerinde silahlı saldırıya ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.