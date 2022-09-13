Feke'de 73 parça tarihi eser ele geçirildi, 3 gözaltı

Ali GÖKDAL/FEKE (Adana), (DHA)ADANA'nın Feke ilçesinde polisin yaptığı operasyonda 73 tarihi eser, 3 ruhsatsız av tüfeği, 4 metal dedektörü ile bir dedektör tarayıcısı ele geçirdi, 3 şüpheli gözaltına alındı.
Feke Cumhuriyet Savcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında İlçe Emniyet Amirliği'ne bağlı asayiş ekipleri, tarihi eser kaçakçılığı yaptığı öne sürülen 4 kişinin evine eş zamanlı operasyon düzenledi. Evlerde yapılan aramalarda farklı niteliklerde 73 parça tarihi eser, 3 ruhsatsız av tüfeği, 4 metal dedektörü ile bir adet dedektör tarayıcısı ele geçirdi. Operasyonda tarihi eserlerle yakalanan K.K., M.Ç., S.Ç ve Y.E.A. gözaltına alandı. Tarihi eserlerin detaylı incelenmesi için Adana Müze Müdürlüğü'ne teslim edildiği bildirildi. Soruşturma sürdürülüyor. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Adana / Feke Ali GÖKDAL
2022-09-13 21:28:10
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