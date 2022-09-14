Kendisini `Komiser Süleyman´ olarak tanıtıp, altınlarını dolandırdı

Anıl ATARYusuf KANTARLI/ADANA, (DHA)ADANA´da telefonda kendisini `Komiser Süleyman´ olarak tanıttığı S.Ö. (46) isimli kadının 11 tüm, 1 yarım ve 3 çeyrek altınını alarak dolandıran S.G. (38) ile S.A. (18), operasyonla yakalandı. İfadelerinde birbirlerini suçlayan şüpheliler, tutuklandı.
Seyhan ilçesi Mithatpaşa Mahallesi´nde yaşayan S.Ö. isimli kadını cep telefonuyla arayan kişi, kendisini `Komiser Süleyman´ olarak tanıtıp, "Kimliğiniz FETÖ şüphelilerinin eline geçti. Evinizde arama yapacağız. Evdeki altınlarınızı bize vermeniz gerekiyor. Bir arkadaşımız gelip, altınları sizden alacak" dedi. Bunun üzerine S.Ö., eve gelen kişilere, 11 tüm, 1 yarım ve 3 çeyrek altınını verdi. S.Ö., bir süre sonra kendisini arayan numarayı aradı ancak ulaşamadı. Dolandırıldığını anlayan S.Ö., polise giderek, şikayetçi oldu.
OPERASYONLA YAKALANDILAR
Asayiş Şube Müdürlüğü´ne bağlı Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. Yapılan araştırmada şüphelilerin `dolandırıcılık´ suçundan 5 kaydı olan S.G. ile S.A. olduğu saptandı. Şüpheliler, Mirzaçelebi Mahallesi´nde saklandıkları adrese yapılan baskında gözaltına aldı. Evdeki aramada, S.Ö.´den aldıkları altınlar ise bulunamadı.
Emniyete götürülen şüpheliler, sorgularında birbirlerini suçladı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen S.G. ile S.A., çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Adana / Merkez Anıl ATAR
2022-09-14 10:38:06
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