Kendisini `Komiser Süleyman´ olarak tanıtıp, altınlarını dolandırdı



Anıl ATARYusuf KANTARLI/ADANA, (DHA)ADANA´da telefonda kendisini `Komiser Süleyman´ olarak tanıttığı S.Ö. (46) isimli kadının 11 tüm, 1 yarım ve 3 çeyrek altınını alarak dolandıran S.G. (38) ile S.A. (18), operasyonla yakalandı. İfadelerinde birbirlerini suçlayan şüpheliler, tutuklandı.

Seyhan ilçesi Mithatpaşa Mahallesi´nde yaşayan S.Ö. isimli kadını cep telefonuyla arayan kişi, kendisini `Komiser Süleyman´ olarak tanıtıp, "Kimliğiniz FETÖ şüphelilerinin eline geçti. Evinizde arama yapacağız. Evdeki altınlarınızı bize vermeniz gerekiyor. Bir arkadaşımız gelip, altınları sizden alacak" dedi. Bunun üzerine S.Ö., eve gelen kişilere, 11 tüm, 1 yarım ve 3 çeyrek altınını verdi. S.Ö., bir süre sonra kendisini arayan numarayı aradı ancak ulaşamadı. Dolandırıldığını anlayan S.Ö., polise giderek, şikayetçi oldu.

OPERASYONLA YAKALANDILAR

Asayiş Şube Müdürlüğü´ne bağlı Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. Yapılan araştırmada şüphelilerin `dolandırıcılık´ suçundan 5 kaydı olan S.G. ile S.A. olduğu saptandı. Şüpheliler, Mirzaçelebi Mahallesi´nde saklandıkları adrese yapılan baskında gözaltına aldı. Evdeki aramada, S.Ö.´den aldıkları altınlar ise bulunamadı.

Emniyete götürülen şüpheliler, sorgularında birbirlerini suçladı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen S.G. ile S.A., çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Adana / Merkez Anıl ATAR

2022-09-14 10:38:06



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.