Lise önünde tekmeli yumruklu kavga kamerada



Can ÇELİK/ADANA, (DHA)ADANA´da okul çıkışında lise öğrencileriyle dışarıdan gelen bir grubun tekmeli yumruklu kavgası cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Olay, dün merkez Sarıçam ilçesi Osmangazi Mahallesi´ndeki TOKİ Sarıçam Anadolu Lisesi önünde meydana geldi. Lise öğrencisi D.G., iddiaya göre okuldaki başka bir öğrenciyle `Neden yan bakıyorsun?´ diye tartıştı. Tartışma, diğer öğrencilerin araya girmesiyle son buldu. Durumu ağabeyi B.G.´ye haber veren D.G., okulun önüne gelmesini istedi. Bunun üzerine B.G. yanına arkadaşlarını da alarak okulun önüne gitti. Çıkışta, kardeşinin tartıştığı öğrencinin önünü kesen B.G., ardından arkadaşlarıyla öğrenciye saldırdı. Kavga, çevredeki bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Görüntülerde B.G.´nin, yerde yatan öğrenciye öldüresiye tekme ve yumruk attığı görüldü. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Adana / Merkez Can ÇELİK

2022-09-14 10:55:10



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