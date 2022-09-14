Atı yumruklayan seyyar satıcı yakalandı (2)

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15 GÜN BARINAKTA ÇALIŞACAK

Adana´da, ilerleyemeyen atını sokak ortasında yumruklayan ve polis ekiplerince gözaltına alınan seyyar satıcı Levent Y. (42), adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Attan düştüğü için kolunu kırdığını ve yaptıklarından pişman olduğunu söyleyen Levent Y.´nin, 15 gün hayvan barınağında çalışması kararlaştırıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Adana / Merkez Anıl ATAR

2022-09-14 16:23:16



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