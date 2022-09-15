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Ali GÖKDAL/KOZAN (Adana), (DHA)ADANA'nın Kozan ilçesinde TIR'ın çarptığı otomobildeki Şeride Ç. (40) ile çocukları Eymen Talha (10) ve Ecrin Ç. (14) yaralandı.

Kaza, saat 16.00 sıralarında Çanaklı Mahallesi AdanaFeke kara yolunda meydana geldi. Furkan Y. yönetimindeki 33 DKY 21 plakalı TIR, kavşaktaki Erdinç Ç.'nin kullandığı 46 ECF 273 plakalı otomobile çarptı. Kazada, Erdinç Ç.'nin eşi Şeride Ç. ile çocukları Eymen Talha Ç. ve Ecrin Ç. yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulansla Kozan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan anne ve 2 çocuğunun sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Adana / Kozan Ali Gökdal

2022-09-15 17:44:03



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