Bakan Kirişci: Çiftçi Kayıt Sistemi'ne girişler, 1 Ekim'den itibaren e-Devlet'te (2)

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BAKAN KİRİŞCİ PAMUK HASADI YAPTI

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Karataş ilçesine bağlı Yemişli Mahallesi'nde çiftçi Vedat Metin'e ait tarlada düzenlenen pamuk hasadı etkinliğine katıldı. Bakan Kirişci'ye, Adana Valisi Süleyman Elban ile milletvekilleri de eşlik etti. Biçerdövere binerek pamuk hasadı yapan Kirişci daha sonra da eliyle pamuk topladı. (DHA) DHA-Genel Türkiye-Adana / Merkez Nuri PİREser PAZARBAŞI

2022-09-15 19:38:02



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