Bakan Kirişci: Çiftçi Kayıt Sistemi'ne girişler, 1 Ekim'den itibaren e-Devlet'te (3)

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi, Adana programına Karataş ilçesindeki 'Akdeniz Su Ürünleri Av Sezonu Açılış Töreni'ne katılarak devam etti. Törende konuşan Bakan Kirişçi, tüm doğal kaynaklar gibi su ürünleri kaynaklarının da sonsuz olmadığını, bunları korumak ve sürdürülebilirliğini sağlamak gerektiğinin önemini vurguladı. Akdeniz Bölgesi balıkçılarının talebi üzerine burada av sezonunun diğer denizlerden farklı olarak 15 Eylül'de açılmasının balıkçıların takdire şayan bir fedakarlığı olduğunu dile getiren Kirişci, bu uygulamanın bölgedeki balıkçıların bilinçli ve doğayı korumada kararlılığının göstergesi olduğunu söyledi. Bakanlık olarak 3 yıldır sucul biyolojik çeşitliliğe ve balıkçıların av araçlarına zarar veren istilacı balon balıklarının avcılığını desteklediklerini, avlanan bu balıklara ücret ödediklerini hatırlatan Bakan Kirişçi, "Bu sayede en az 5 milyon yeni balon balığının ekosisteme katılımına engel olduk. Bu sene avlanan her balon balığı başına verdiğimiz desteği, balıkçılarımızı memnun edecek şekilde artırdık. Bildiğiniz gibi desteğimizi, bölgedeki türlere göre değişmekle birlikte, kuyruk başına 2,5 lira ile 12,5 lira olacak şekilde yeniden belirledik. Bölgede yürüttüğümüz çalışmalar kapsamında, koruma alanlarımızı da artırdık. Denizlerimize bıraktığımız yapay resif ve anti trol bloku ile ekosistemi destekliyoruz. Karataş'ta yapay resif yapılması için bakanlık olarak gereken izinleri verdik. Ayrıca projeye 1 milyon lira bütçe aktarımını da geçen hafta yaptık. Karataşlı balıkçılarımıza hayırlı uğurlu olsun. Bunlar sadece Adana ve Karataş'a özel değil. Hatay'a da Mersin'e de benzer yatırımları yapıyoruz, desteklerimizi veriyoruz, vermeye de devam edeceğiz" dedi.

'YILDA 100 BİN TON BALIK ÜRETİLECEK'

Karataş'taki Organize Su Ürünleri Bölgesi'nin karada olan kısmında yılda 30 bin ton balık üretileceğini anlatan Bakan Kirişçi, "2023 başında faaliyete geçecek Karataş-Yumurtalık arasındaki denizde kurulan tesislerde ise ilk etapta yılda 60 bin ton üretim gerçekleşecek. İleriki dönemlerde ise toplamda 100 bin tona kadar balık üretimi yapılması mümkün olacak. Böylece, bu bölge Türkiye'nin balık üretim merkezi haline gelecektir" diye konuştu. Bakanlık olarak balık üretimine önem verdiklerini dile getiren Kirişci, şöyle devam etti:

"Bu kadar farklı türle balıklandırma yapan en mahir ülkelerin başında geliyoruz. 2022 yılı sonunda her bir vatandaşımız için birer adet olmak üzere yaklaşık 84 milyon yavru balığı su kaynaklarımıza bırakacağız. İnşallah, Cumhuriyetimizin 100. yılına yakışır şekilde balıklandırma miktarımızı 2023'te 100 milyon adede çıkarmayı hedefliyoruz. AK Parti hükümetleri olarak küçük ölçekli balıkçılık yapan kardeşlerimizi de her zaman destekliyoruz, desteklemeye devam edeceğiz. Göreve geldiğimizde küçük ölçekli balıkçılarımıza verdiğimiz destek sadece 20 milyon liraydı. Hükümetimizin, kıyı balıkçılarımızı destekleme politikaları çerçevesinde verdiğim ilk talimatlardan biri bu rakamın 4 katına çıkarılması olmuştur. Önümüzdeki sene başında yaklaşık 80 milyon lirayı balıkçılarımıza dağıtacağız. Yine bu sezon balıkçılarımıza Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla Ziraat Bankası aracılığıyla düşük faizli kredi imkanı getirdik."

Konuşmaların ardından Vali Süleyman Elban ile Tarım ve Orman İl Müdürü Muhammet Ali Tekin, Bakan Kirişci'ye olta seti hediye etti. Kirişci ve beraberindeki heyet, daha sonra Karataş Limanı'na geçerek denize açılmak için bekleyen bir balıkçı teknesine bindi. Buradan telsiz aracılığıyla balıkçılara komut verip "Vira bismillah" diyen Bakan Kirişçi, teknenin güvertesinden balıkçıları selamladı. Törenin sonunda balıkçı tekneleri denize açıldı. (DHA) Sefa ÜNAL/KARATAŞ (Adana), (DHA)DHA-Genel Türkiye-Adana / Merkez Sefa ÜNAL/KARATAŞ (Adana), (DHA)

