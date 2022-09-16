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Adana´da PKK talimatıyla 5 kez orman yakan sanığa 2 kez ağırlaştırılmış müebbet

DHA

Adana´da PKK talimatıyla 5 kez orman yakan sanığa 2 kez ağırlaştırılmış müebbet


Akif ÖZDEMİR/ ADANA, (DHA)ADANA'da 5 ayrı noktada orman yangını çıkaran, polis ekiplerinin sıkı takibiyle yakalanıp, tutuklanan Ali Kurttepe'ye (21), 2 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi.  Sanık Ali Kurttepe'nin, hazırlanan idddianamede PKK mensuplarıyla irtibat ve iltisaklı olduğu, 24, 29 ve 30 Eylül ile 3 ve 4 Ekim'de 5 orman yangınını terör örgütü PKK'dan aldığı talimat sonucu kasten çıkardığı ve eylemler karşılığında örgütten para aldığı belirtilmişti.
Çukurova ilçesi Belediye Evleri Mahallesi´nde şehit polisler için oluşturulan hatıra ormanında geçen yıl 24 Eylül´de bilinmeyen nedenle yangın çıktı. İtfaiye ekiplerince söndürülen yangınla ilgili soruşturma başlatıldı. Aynı ilçedeki Topalak, Dörtler ve Örcün mahallelerindeki ormanlarda da 29-30 Eylül ve 3 Ekim 2021´de de yangınlar çıkınca, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kundakçılık şüphesiyle araştırma yaptı. Güzergahlardaki güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, 350 saatlik görüntülerden motosikletli bir şüphelinin eşkalini belirledi.
YANGIN ÇIKARDIKTAN SONRA YAKALANDI
Polis, 60 personelle bölgedeki 5 tepede gece gündüz bekleyerek, 4 Ekim´de şüphelinin aynı alanda yine yangın çıkardığını tespit etti. Harekete geçen ekipler, motosikletle kaçan şüpheli Ali Kurttepe'yi yakalandı. Kurttepe'nin motosikletindeki aramada  koltuk kısmının altındaki bagajda, 620 euro, 1160 TL, 7 bin Irak dinarı, 10 dolar ve Erbil´e yolcu bileti, şişe içerisinde 1,5 litre benzin ve kibrit kutusu ele geçirildi. 
TUTUKLANDI
Emniyetteki sorgusunda Ali Kurttepe, bir süre önce ailesiyle tartıştığı için evden ayrıldığını, sokakta yaşadığını, kızgınlığı için orman yangınları çıkardığını söyledi. 24 Eylül ve 4 Ekim´deki yangınları kendisinin çıkardığını anlatan Kurttepe, diğer yangınlardan haberi olmadığını ileri sürdü. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edileni Kurttepe, tutuklandı. 
Kurttepe hakkında yürütülen soruşturmanın ardından `devletin birliği ve ülke bütünlüğünü bozmak´ suçundan ağırlaştırılmış müebbet, `terör örgütü faaliyeti çerçevesinde kasten orman yakma´ suçundan da müebbet hapis istemiyle hazırlanan iddianame, Adana 11´inci Ağır Ceza Mahkemesi´nce kabul edildi. Belgeler, şüpheli ifade tutanağı, tanık anlatımları ve bilirkişi raporlarına yer verilen iddianamede, sanık Ali Kurttepe´nin PKK mensuplarıyla irtibat ve iltisaklı olduğu, 24, 29 ve 30 Eylül ile 3 ve 4 Ekim'de 5 orman yangınını terör örgütü PKK'dan aldığı talimat sonucu kasten çıkardığı ve eylemler karşılığında örgütten para aldığı belirtildi.
YANGIN BÖLGELERİNDE MOTOSİKLET İZİ BULUNMUŞ
İddianamede, sanığın orman yangını çıkardıktan sonra takip edilerek yakalandığı 4 Ekim'de, polisten kaçarken kullandığı motosiklette şişe içerisinde 1,5 litre benzin, üst aramasında da kibrit kutusu, bin 160 lira, 620 euro, 10 dolar ve 7 bin Irak Dinarı ve Erbil'e yolcu bileti bulunduğu vurgulandı. Çukurova ilçesi Kurttepe mevkiinde 24 Eylül´de çıkan orman yangını bölgesinde itfaiye ekiplerinin bir cep telefonu bulduğu ve bunun sanığa ait olduğunun belirlendiği bildirildi.
YANGINLARA İLİŞKİN HABERLERİ TAKİP ETMİŞ
İddianamede, sanığın 25-28 Ağustos'ta Irak'ta bulunduğu ve Türkiye'ye geldikten bir gün sonra kasten orman yangını çıkardığı kaydedildi. Sanığın üzerinde bulunan cep telefonunda, kırsaldaki PKK'lılarla bağlantı kurmak için Irak'ın kuzeyinde kullanılan "Korek" hattı olduğu bildirilen iddianamede, telefonun `internet geçmişi´ üzerinde yapılan incelemede de sanığın, ormanları yakmadan önce yangınlara ilişkin haberler okuduğunun tespit edildiği aktarıldı. 
Adana 11. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki karar duruşmasına, tutuklu sanık Ali Kurttepe ile avukatı katıldı. Cumhuriyet Savcısı, belgeler, şüpheli ifade tutanağı, tanık anlatımları ve bilirkişi raporları dikkate alınarak sanığın kentte 5 orman yangınını terör örgütü PKK'dan aldığı talimat sonucu kasten çıkardığını belirtti. Sanığın  'terör örgütü faaliyeti çerçevesinde kasten orman yakma' suçunu işlediği ve örgüt faaliyeti çerçevesindeki bu eyleminin 'devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozma' suçunu da oluşturduğunun göz önünde bulundurulduğunu bildiren savcı, müebbet ve ağırlaştırılmış müebbetle cezalandırılmasını talep etti.
2 KEZ AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBETLE CEZALANDIRILDI
Savunması alınan sanık, mütalaayı kabul etmediğini söyledi. Çok pişman olduğunu vurgulayan Kurttepe, "Ormanı yakmak gibi bir amacım yoktu. Tahliyemi ve beraatimi talep ederim"dedi.  Mahkeme heyeti, sanığı 'terör örgütü faaliyeti çerçevesinde kasten orman yakma' ve 'devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozma' suçlarından 2 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı. Tutukluluk halinin devamı kararlaştırılan sanığa, 100 bin lira da adli para cezası verildi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Adana / Merkez Akif ÖZDEMİR
2022-09-16 14:35:58

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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