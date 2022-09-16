Sokakta yürürken uğradığı silahlı saldırıda öldü

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Anıl ATARYaşar SERİNTÜRK/ADANA, (DHA)ADANA´da sokakta yürürken kimliği belirsiz kişinin silahlı saldırısına uğrayan Atakan Gündüz (19), yaşamını yitirdi.

Olay, saat 13.00 sıralarında Seyhan ilçesi Sucuzade Mahallesi´nde meydana geldi. Atakan Gündüz, sokakta yürürken yanına yaklaşan kişi tabancayla ateş etti. Silahtan çıkan kurşun Gündüz´ün göğsüne isabet etti. Gündüz kanlar içinde yere yığılırken, şüpheli ise kaçtı. Çevre esnaf, giysilerini çıkarıp Atakan Gündüz´ün yarasına tampon yaptı. Gündüz, gelen sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından yakındaki bir hastaneye kaldırıldı. Ameliyata alınan Atakan Gündüz, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

Cinayet Büro Amirliği ekipleri, kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Adana / Merkez Anıl ATAR

2022-09-16 14:51:22



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