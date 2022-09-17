Silahlı saldırıda ölen Hakan, kurtulmak için ayakkabısını fırlatmış



Yusuf KANTARLI/ ADANA, (DHA)ADANA'da, silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden Hakan Denizli'nin (19) vurulma anlarına ait güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde Denizli'nin, saldırganı ayakkabısını atarak uzaklaştırmaya çalıştığı görüldü.

Olay, 16 Eylül günü saat 13.00 sıralarında, Seyhan ilçesi Sucuzade Mahallesi'nde meydana geldi. Park halindeki motosikletine bindiği sırada Hakan Denizli, yanına yaklaşan kimliği belirsiz kişinin silahlı saldırısına uğradı. Tabancadan çıkan mermi, Denizli'nin göğsüne isabet etti. Denizli, kanlar içinde yere yığılırken, şüpheli ise kaçtı. Çevredekiler, Denizli'nin giysilerini çıkarıp, yarasına tampon yaptı. Denizli, olay yerine gelen sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından yakındaki hastaneye kaldırıldı. Ameliyata alınan Denizli, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı.

Olaydan sonra kaçan şüpheliyi arama çalışmaları devam ederken, Hakan Denizli'nin vurulma anlarının ise iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde Denizli'nin, park halindeki motosikletine bindiği, arkasından yaklaşan şüphelinin ise tabancayla ateş açtığı görülüyor. Saldırgandan kurtulmak isteyen Denizli'nin, ayakkabısını fırlatarak kurtulmaya çalıştığı anlar da görüntülerde yer aldı. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Adana / Merkez Yusuf KANTARLI

2022-09-17 10:19:47



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