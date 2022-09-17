Adanaspor - Çaykur Rizespor: 2-0

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Yusuf KANTARLI / ADANA, (DHA)STAT: Yeni Adana

HAKEMLER: Onur Özütoprak, Emir Eray Eyisoy, Mehmet Akıncık

ADANASPOR: Hasan Benasser, Tetteh (Dk. 53 Metehan), Hakan (Dk. 87 Berkan), Hakkı (Dk. 75 Nuno), Burak (Dk. 87 Yiğithan), Iseka (Dk. 75 Ahmethan), Evren, Roche, Emre, Ferhat

ÇAYKUR RİZESPOR: Tarık Koray, Kubilay, Benhur (Dk. 65 Selim), Kerem (Dk. 71 Gökhan), Miya (Dk. 46 Efe), Emirhan, Mithat, Ercan, Enriko (Dk. 64 Hurk), Emircan (Dk. 46 Alper)

GOLLER: Dk. 16 Burak Çoban, Dk. 59 Evren Korkmaz (Adanaspor)Spor Toto 1'inci Lig 6´ncı hafta maçında Adanaspor sahasında Çaykur Rizespor´u 2-0 yenerek haftayı 3 puanla kapattı.7´nci dakikada Adanaspor atağında topla buluşan Hakan'ın sert vuruşunda meşin yuvarlak auta çıktı.

8´inci dakikada orta alanda topla buluşan Adanaspor'da Iseka, topu ceza sahası dışına kadar sürdü. Iseka´nın ceza sahası dışından sert vuruşunda meşin yuvarlak az farkla auta cıktı.

17'nci dakikada Adanaspor'da gönderilen topta defansın arkasına sarkan Burak, kaleci Tarık ile karşı karşıya kaldı. Tecrübeli orta saha oyuncusu Burak, meşin yuvarlağı kaleci Tarık´ın üzerinden aşırtarak takımını 1-0 öne geçirdi: 1-0.

28´inci dakikada Çaykur Rizespor atağında topla buluşan Kubilay, ceza sahasına girdi. Kaleci Hasan, Kubilay´ın ayağından topu çekerek kornere gönderdi.

44´üncü dakikada Çaykur Rizespor´da sol kanattan atak geliştiren Ercan, ceza sahası içine ortaladı. Emircan'ın kafa vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Hasan'da kaldı.

İlk yarı Adanaspor´un 1-0´lık üstünlüğüyle sona erdi.

46´ncı dakikada Çaykur Rizespor´da atak geliştiren Efe, ceza sahası içerisindeki Kubilay´a pasını gönderdi. Kubilay´ın vuruşunda meşin yuvarlak az farkla auta çıktı.

59´uncu dakikada Adanaspor´un atağında topla buluşan Evren´in vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 2-0.

83´üncü dakikada Çaykur Rizespor´da atak geliştiren Gökhan, içeri ortaladı. Kubilay´ın kafa vuruşunda meşin yuvarlak az farkla auta çıktı.

Karşılaşmada başka gol olmadı ve mücadele Adanaspor´un 2-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.DHA-Spor Türkiye-Adana / Merkez Yusuf KANTARLI

2022-09-17 21:02:46



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