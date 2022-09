29'uncu Altın Koza Film Festivali'nde ödüller sahiplerini buldu

Can ÇELİKGülşah ÖZGENYaşar SERİNTÜRK/ ADANA, (DHA)ADANA'da, bu yıl 29´uncusu düzenlenen 'Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali'nde En İyi Film Ödülü, Ziya Demirel´in yönettiği 'Ela ile Hilmi ve Ali' adlı yapıma verildi. En İyi Erkek Oyuncu Ödülü 'Çilingir Sofrası' filmindeki performanslarıyla Ahmet Rıfat Şungar ve Barış Gönenen'e, En İyi Kadın Oyuncu Ödülü ise 'Bana Karanlığını Anlat', 'Ela ile Hilmi ve Ali' filmlerindeki performanslarıyla Aslıhan Gürbüz ve Ece Yüksel'e verildi.

Çukurova Üniversitesi Kongre Salonu´nda düzenlenen 'Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali' ödül töreni, katılımcıların kırmızı halı geçişiyle başladı. Ardından Cahit Berkay ve Emrah Karaca (Moğollar) sahneye çıkarak şarkılarını seslendirdi. Meltem Cumbul ve Yetkin Dikinciler´in sunuculuğunu yaptığı törene Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, kent protokolü, sanatçılar ve izleyiciler katıldı. Törende ilk olarak bu yıl hayatını kaybeden sanatçılar anıldı. Ardından konuşma yapan Başkan Karalar, Adana´nın festivaller kenti olduğunu belirterek "Adana´nın sinemaya katkısını bütün Türkiye´ye anlattık. Bu özelliğimizi her konuşmada söylüyoruz. Adana, sanatsever ve sayısız sanatçı yetiştiren bir kenttir" dedi.

EN İYİ FİLM "ELA İLE HİLMİ VE ALİ"

En İyi Film ödülü, Ziya Demirel´in yönettiği "Ela ile Hilmi ve Ali" filmine verildi. En İyi Erkek Oyuncu Ödülü "Çilingir Sofrası" filmindeki performanslarıyla Ahmet Rıfat Şungar, Barış Gönenen´e, En İyi Kadın Oyuncu Ödülü ise "Bana Karanlığını Anlat", "Ela ile Hilmi ve Ali" filmlerindeki performanslarıyla Aslıhan Gürbüz ve Ece Yüksel´e verildi. Öte yandan "Ela ile Hilmi ve Ali" filmi toplamda aldığı 7 ödülle geceye damgasını vurdu.

Festivalde, uzun metraj filmler kategorisinde ödüle layık görülen sanatçı ve eserler şöyle:

Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması Ödülleri

-En İyi Film Ödülü: Ela ile Hilmi ve Ali (Ziya Demirel)

-Yılmaz Güney Ödülü: Verilmedi

-Adana İzleyici Ödülü: Suna (Çiğdem Sezgin)

-En İyi Yönetmen Ödülü: Ziya Demirel (Ela ile Hilmi ve Ali)

-En İyi Senaryo Ödülü: Ziya Demirel, Nazlı Elif Durlu (Ela ile Hilmi ve Ali)

-En İyi Kadın Oyuncu Ödülü: Aslıhan Gürbüz, Ece Yüksel (Bana Karanlığını Anlat, Ela ile Hilmi ve Ali)

-En İyi Erkek Oyuncu Ödülü: Ahmet Rıfat Şungar, Barış Gönenen (Çilingir Sofrası)

-En İyi Müzik Ödülü: Taner Yücel (Bana Karanlığını Anlat)

-En İyi Görüntü Yönetmeni Ödülü: Engin Özkaya (Çilingir Sofrası)

-En İyi Sanat Yönetmeni Ödülü: Gülay Doğan (Ela ile Hilmi ve Ali)

-En İyi Kurgu Ödülü: Selda Taşkın, Henriqe Cartaxo (Ela ile Hilmi ve Ali)

-En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu Ödülü: Ece Demirtürk (Kabahat)

-En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu Ödülü: Alihan Kaya (Mendirek)

-Umut Veren Kadın Oyuncu Ödülü: Mina Demirtaş (Kabahat)

-Umut Veren Erkek Oyuncu Ödülü: Denizhan Akbaba (Ela ile Hilmi ve Ali)

-Film Yönetmenleri Derneği En İyi Yönetmen Ödülü: Cem Demirer (Mendirek)

-SİYAD Cüneyt Cebenoyan En İyi Film Ödülü: Çilingir Sofrası (Ali Kemal Güven)

-Kadir Beycioğlu Jüri Özel Ödülü: Kabahat (Ümran Safter)DHA-Kültür Sanat Türkiye-Adana Can ÇELİKGülşah ÖZGENYaşar SERİNTÜRK

2022-09-18 00:09:01



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.