Giriş kattaki dairede çıkan yangında ağır yaralandı

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Ali GÖKDAL/KOZAN (Adana), (DHA)ADANA´nın Kozan ilçesinde 7 katlı binanın giriş katındaki dairede çıkan yangında Burak Talha Metin (24), ağır yaralandı.

İlçeye bağlı Karacaoğlan Mahallesi´nde 7 katlı bir apartmanın giriş katındaki dairede saat 05.30 sıralarında yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine adrese polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Eve giren itfaiye ekipleri, alevlerin arasında mahsur kalan Burak Talha Metin'i kurtardı. Vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan Metin, ilk müdahalesinin ardından ambulansla Kozan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Metin, buradaki ilk müdahalesinin ardından Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi´ne sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında, ev kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Adana / Kozan Ali GÖKDAL

2022-09-18 09:51:31



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