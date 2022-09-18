Aile mezarlığındaki Türk bayrağı motiflerini parçaladılar

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Aile mezarlığındaki Türk bayrağı motiflerini parçaladılar

DHA

Aile mezarlığındaki Türk bayrağı motiflerini parçaladılar


Can ÇELİKYusuf KANTARLI/ADANA, (DHA)ADANA'da Soner Aslan'ın (47) aile mezarlığının üzerine yaptırdığı Türk bayrağı motifleri, kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından parçalandı. Aslan, "Bayrağımızı kırıp parçalamışlar. Çok zoruma gitti. Mezara zarar verselerdi canım bu kadar yanmazdı. Görünce oturup ağladım" dedi.
Kentte belediye işçisi olarak çalışan Soner Aslan, Yüreğir ilçesi Dedekorkut Mahallesi'nde bulunan Asri Mezarlığı'ndaki annesi Zeliha Aslan, babası Eyyüp Aslan ve ablası Çiğdem Türemiş'in yan yana olan kabirlerine bir süre önce Türk bayrağı motifleri işletti. 10 Eylül'de mezarlığa ziyarete giden Aslan, gördüğü manzara karşısında şaşkınlık yaşadığını belirtti. Aile mezarlığının üzerine işlettiği Türk bayrağı motiflerini parçalanmış halde bulan Aslan, durumu mezarlıktaki güvenlik görevlilerine bildirip, sorumluların bulunmasını istedi. Olayın yaşandığı noktayı gören güvenlik kamerası olmadığını belirten görevliler, Aslan'a bayrak motiflerini kimin parçaladığını bilmedikleri cevabını verdi.
'MEZARA ZARAR VERSELERDİ, CANIM BU KADAR YANMAZDI'
DHA'ya konuşan Aslan, Türk bayrağına karşı hassasiyeti olduğunu, bu yüzden ailesinin kabrine söz konusu motifleri işlettiğini belirtti. Evinin duvarlarına bile Türk bayrağı çizdiğini kaydeden Aslan, bu saldırının bayrağa ve milli değerlere saygısızlık olduğunu belirterek, "Türk bayrağı sevdalısıyım. Her hafta mezarların bakımını yapmaya geliyorum. En son geldiğimde bu acı manzarayla karşılaştım. Bayrağımızı kırıp parçalamışlar. Bu çok zoruma gitti. Bayrak yerine mezara zarar verselerdi, canım bu kadar yanmazdı. Görünce oturup ağladım. Bu bayrakta atalarımızın, dedelerimizin mirası var. Bu işin peşini bırakmayacağım. Sorumluların bulunması için şikayetçi olacağım. Bunu yapanlar bilsinler ki bayrağımız her daim dalgalanacaktır" diye konuştu.
Aslan, aile kabristanının üzerini Türk bayrağıyla örttü. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Adana / Merkez Can ÇELİK
2022-09-18 10:57:14

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Adana'da hırsızlık yaptıkları iddiasıyla yakalanan 6 zanlı tutuklandı
YEREL HABERLER Adana'da hırsızlık yaptıkları iddiasıyla yakalanan 6 ...
Giriş kattaki dairede çıkan yangında ağır yaralandı
YEREL HABERLER Giriş kattaki dairede çıkan yangında ağır yaralandı
Adana'da otomobilin çarpıp kaçtığı seyyar satıcı ağır yaralandı
YEREL HABERLER Adana'da otomobilin çarpıp kaçtığı seyyar satıcı ağır ...
Adana'da evde çıkan yangında 1 kişi ağır yaralandı
YEREL HABERLER Adana'da evde çıkan yangında 1 kişi ağır yaralandı
29. Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali ödülleri sahiplerini buldu
YEREL HABERLER 29. Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali ...
29'uncu Altın Koza Film Festivali'nde ödüller sahiplerini buldu
YEREL HABERLER 29'uncu Altın Koza Film Festivali'nde ödüller ...
Adanaspor-Çaykur Rizespor maçının ardından
YEREL HABERLER Adanaspor-Çaykur Rizespor maçının ardından
Nilperi Şahinkaya'dan Burak Deniz açıklaması
YEREL HABERLER Nilperi Şahinkaya'dan Burak Deniz açıklaması
Futbol: Spor Toto 1. Lig
YEREL HABERLER Futbol: Spor Toto 1. Lig
Adanaspor - Çaykur Rizespor: 2-0
YEREL HABERLER Adanaspor - Çaykur Rizespor: 2-0
Adana'daki saman balyası yangını söndürülmeye çalışılıyor
YEREL HABERLER Adana'daki saman balyası yangını söndürülmeye ...
Adana'da sokakta 1 kişinin öldürüldüğü silahlı saldırı güvenlik kamerasında
YEREL HABERLER Adana'da sokakta 1 kişinin öldürüldüğü silahlı ...
Adana'da kavgada bıçaklanan genç tedavi gördüğü hastanede öldü
YEREL HABERLER Adana'da kavgada bıçaklanan genç tedavi gördüğü ...
Bıçaklanan liseli Muhammed, 6 günlük yaşam savaşını kaybetti
YEREL HABERLER Bıçaklanan liseli Muhammed, 6 günlük yaşam savaşını ...
TÜRSAB Başkanı Bağlıkaya, Adana'da seyahat acentelerinin temsilcileriyle buluştu
YEREL HABERLER TÜRSAB Başkanı Bağlıkaya, Adana'da seyahat ...
Adana'da firari silahlı soygun ve hırsızlık zanlısı tutuklandı
YEREL HABERLER Adana'da firari silahlı soygun ve hırsızlık zanlısı ...
Silahlı saldırıda ölen Hakan, kurtulmak için ayakkabısını fırlatmış
YEREL HABERLER Silahlı saldırıda ölen Hakan, kurtulmak için ...
Akaryakıt istasyonunu soyan şüpheli, banyoda yakalandı
YEREL HABERLER Akaryakıt istasyonunu soyan şüpheli, banyoda ...
Adana'da 37 bin 250 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi
YEREL HABERLER Adana'da 37 bin 250 litre kaçak akaryakıt ele ...
Adana'da Dünya Temizlik Günü kapsamında "çöp toplama" etkinliği yapıldı
YEREL HABERLER Adana'da Dünya Temizlik Günü kapsamında "çöp toplama" ...
Altın Koza Onur Ödülleri sahiplerini buldu
YEREL HABERLER Altın Koza Onur Ödülleri sahiplerini buldu
29. Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali'nde "Onur Ödülleri" törenle verildi
YEREL HABERLER 29. Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali'nde ...
Adana Demirspor, Antalyaspor maçı hazırlıklarını tamamladı
YEREL HABERLER Adana Demirspor, Antalyaspor maçı hazırlıklarını ...
Adana'da iş makinesi ve konteyner yüklü tır alt geçitte sıkıştı
YEREL HABERLER Adana'da iş makinesi ve konteyner yüklü tır alt ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.