Çaldığı ziynet eşyası ve para dolu poşetle sokakta yürüdüğü anlar kamerada



Anıl ATAREser PAZARBAŞI/ADANA, (DHA)ADANA´da 7 ayrı olayda 1 milyon lira değerinde hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 6 şüpheli tutuklandı. Şüphelilerden Uğur Y.´nin (35), çaldığı 400 bin lira değerinde ziynet eşyası ve nakit para dolu poşeti, omzuna atıp sokakta yürüdüğü anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, kent merkezinde 1 ay içerisinde yaşanan hırsızlık olaylarıyla ilgili çalışma başlattı. Ekipler, 7 ayrı hırsızlık olayında ev, iş yeri ve araçlardan yaklaşık 1 milyon lira değerinde hırsızlık yaptıkları belirlenen 6 şüphelinin kimliklerini tespit etti. Belirlenen adreslere yapılan eş zamanlı baskınlarda şüpheliler gözaltına alındı.

Emniyete götürülen şüphelilerden Uğur Y.´nin, Yüreğir ilçesi Ulubatlı Hasan Mahallesi´nde oturan Raziye Ç.´nin evine kapı kilidini kırarak girip, yatak odasındaki 400 bin lira değerinde ziynet eşyası ve nakit parasını çaldığı belirlendi. Uğur Y.´nin, hırsızlık sonrası çaldığı altın ve paraları doldurduğu poşeti omzuna atıp, sokakta yürüdüğü anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Polis, çaldığı altınları bozdurup, paranın da bir kısmını harcadığı belirlenen Uğur Y.´nin, kalan 135 bin lirayı ise banka hesabına yatırdığını tespit etti. Ekipler, hesaba bloke koydurup, paranın sahibine teslim edilmesini sağladı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Uğur Y. ve diğer 5 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Adana / Merkez Anıl ATAR

2022-09-18 11:18:19



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