Trafikte `yol verme´ kavgası kamerada

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Yusuf KANTARLI/ADANA, (DHA)ADANA´da trafikte tekmetokat yol verme tartışması cep telefonuyla görüntülendi. Görüntülerde, sürücülerden birinin diğerine reklam dubasıyla vurduğu görüldü.

Olay, merkez Yüreğir ilçesi Kozan Caddesi´nde meydana geldi. Plakası öğrenilemeyen iki aracın sürücüsü arasında, trafikte `yol verme´ meselesi yüzünden tartışma çıktı. Araçlarından inen sürücüler, birbirlerine saldırdı. Otomobil sürücüsünün yanındaki kişi de kavgaya dahil olarak diğer sürücüyü darbetti. Tekmetokat kavganın yaşandığı anlar ise bir vatandaş tarafından cep telefonuyla görüntülendi. Görüntülerde ikilinin, diğer sürücüye reklam dubasıyla vurduğu görüldü. Çevredeki vatandaşların araya girmesiyle kavga son buldu. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Adana / Merkez ADANA,(DHA)

2022-09-18 12:45:28



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