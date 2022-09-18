Adana´da `Süslü Kadınlar Bisiklet Turu´

Anıl ATAR-Eser PAZARBAŞI/ADANA, (DHA)ADANA´da, Otomobilsiz Kentler Günü dolayısıyla bu yıl 10'uncusu gerçekleştirilen `Süslü Kadınlar Bisiklet Turu´nda, bisikletlerini çiçek ve balonlarla süsleyen kadınlar, kent turu attı.
Dünya Otomobilsiz Kentler Günü dolayısıyla 32 ülke 200 şehirde eş zamanlı düzenlenen etkinlikler kapsamında Adana´da da kadınlar, süslenip bisiklet sürdü. Sosyal medya üzerinden örgütlenen çok sayıda kadın bisikletçi, Uğur Mumcu Meydanı´nda toplandı. Bisikletlerini çiçek ve balonlarla süsleyen kadınlar, şarkılar söyleyip eğlendi. Bazı erkek bisikletçiler de etkinliğe destek verdi. Pedal çeviren kadınlar, Ziya Paşa ve Gazi Paşa Bulvarları´ndan geçtikten sonra başlangıç noktasına geri döndü. Bisiklet turuna trafikteki sürücüler de kornalarıyla eşlik etti. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Adana / Merkez Anıl ATAR
2022-09-18 18:54:17
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