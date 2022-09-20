Akan trafikte yol kesip, sürücülere laf attı

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Nuri PİR/ADANA, (DHA)ADANA´da bir kişinin, seyir halindeki araçların önünü kesip, sürücülere laf atıp trafiği tehlikeye soktuğu anlar, cep telefonuyla görüntülendi.

Yüreğir ilçesi Girne Bulvarı´nda bu sabah saatlerinde üzerinde fanila bulunan kişi, aniden yola fırladı. Akan trafikte araçların önünü kesen kişi, sürücülere laf attı. Bazı araçları durdurmaya çalışan kişi, olası kazalara davetiye çıkardı. Yaşananlar, çevredeki bir vatandaş tarafından cep telefonuyla görüntülendi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Adana / Merkez Nuri PİR

2022-09-20 10:57:09



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