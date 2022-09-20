Otelin havuzunda kalp krizi geçiren Orkun, boğuldu

Anıl ATAR/ADANA, (DHA)ADANA´da yüzmek için girdiği otelin havuzunda kalp krizi geçiren Orkun Songürer (32), boğuldu.
Olay, dün Seyhan ilçesi Kurtuluş Mahallesi´nde meydana geldi. Kaldığı otelde kimsenin olmadığı havuza yüzmek için giren Orkun Songürer, rahatsızlandı. Bir süre sonra Songürer´in havuzda hareketsiz yattığını gören görevlinin ihbarı üzerine otele polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde kalp krizi geçirdiği belirlenen Orkun Songürer´in boğulduğu saptandı.
Orkun Songürer´in cenazesi, Adana Adli Tıp Kurumu´ndaki otopsi işlemlerinin ardından yakınları tarafından teslim alınarak toprağa verildi.
Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Adana / Merkez Anıl ATAR
2022-09-20 12:44:55
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