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KİMLİĞİ BELİRLENDİAdana'da TIR'ın arkadan çarptığı pikapta hayatını kaybeden kişinin, Nurettin Deniz olduğu tespit edildi. Kazada hayatını kaybeden Elif Mura ve Nurettin Deniz'in cenazeleri, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.

Polis, kazayla ilgili soruşturmaya devam ediyor. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Adana / Sarıçam Gökhan KESKİNCİ

2022-09-21 07:55:44



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