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Oto tamircilerin taşlama makinesi kavgası

DHA

Oto tamircilerin taşlama makinesi kavgası


Anıl ATARYaşar SERİNTÜRK/ADANA, (DHA)ADANA´da Kadir Ş. (36), taşlama makinesini izinsiz aldığı ve çırağını dövdüğü kendisi gibi oto tamirci olan Ahmet T. (42) ile tartıştı. Ahmet T.´nin telefonla çağırdığı kuzeni Zeki T. (27) ile Yılmaz A.´nın da (31) karışmasıyla kavgaya dönüşen olayda taraflar birbirlerine tabancayla ateş açtı. Kavgada Kadir Ş.´nin çalışanı Mustafa K. (23) darbedilirken, polisin `Teslim ol´ çağrısına uymayan Zeki T. ile Yılmaz A. ise rastgele ateş açarak kaçtı. Evin çatısına saklanan şüphelilerin yakalanma anı cep telefonu kamerasına yansıdı.
Olay, 19 Eylül günü saat 18.00 sıralarında Seyhan ilçesi Tellidere Mahallesi Mücahitler Caddesi´nde meydana geldi. Oto tamircisi Kadir Ş., taşlama makinesi istemek için iş yerinin karşısındaki meslektaşı Ahmet T.´nin yanına gitti. Ahmet T.´nin çırağı A.Y.Ö. (12), ustasına sormadan makineyi veremeyeceğini söyledi. Kadir Ş. ise sormasına gerek olmadığını söyleyip, taşlama makinesini aldıktan sonra iş yerine geri döndü. Bir süre sonra Kadir Ş.´nin iş yerine giden A.Y.Ö., makineyi geri vermelerini söyleyince, oto tamircileri tarafından dövüldü.
SİLAHLI ÇATIŞMAYA DÖNÜŞTÜ
Çırağının dövüldüğünü öğrenen Ahmet T., kuzeni Zeki T.´yi telefonla arayıp, "Bunlara bir ders vermemiz gerekiyor" diyerek yanına çağırdı. Zeki T. de arkadaşları Yılmaz A. ve Zübeyir A.´yı (30) yanına alıp, Kadir Ş.´nin oto tamirhanesine gitti. Taraflar arasında başlayan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Arbede sırasında Kadir Ş.´nin yanında çalışan Mustafa K. darbedildi. Dudağı camla kesilen Mustafa K., tabancayla havaya ateş açtı. Zeki T. ile Yılmaz A. da silahla karşılık verince çatışma çıktı.
ÇATIDA SAKLANIRKEN YAKALANDILAR
Silah seslerini duyan çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Motorize yunus ekiplerinin `Teslim ol´ çağrısına uymayan şüphelilerden Zeki T. ile Yılmaz A., tabancayla rastgele ateş açtıktan sonra ara sokağa kaçarak izini kaybettirdi. İlk müdahalesi yapılan Mustafa K. ambulansla Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi´ne götürülürken, kavgaya karışan Ahmet T. ve Zübeyir A. gözaltına alındı, Zeki T. ile Yılmaz A. ise bir evin çatısında saklanırken yakalandı.
Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Kadir Ş. ile darbedilen Mustafa K.'nin ifadesine başvururken, diğer şüpheliler ise emniyete götürüldü. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Zeki T. ile Yılmaz A. tutuklanırken, Ahmet T. ve Zübeyir A. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Adana / Merkez Anıl ATAR
2022-09-21 10:05:03

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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