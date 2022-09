Boşanma aşamasındaki eşinin şimdi de evden tahliyelerini istediğini söyleyip, yardım istedi

Can ÇELİKYaşar SERİNTÜRK/ADANA, (DHA)ADANA´da ev kadını Deniz D. (41), daha önce oğluyla yaşadığı evin elektrik, su ve doğal gazını kestirdiğini iddia ettiği boşanma aşamasındaki eşi Ö.F.D.´nin (39) bu kez de kendilerini evden atmak için tahliye davası açtığını söyledi. Deniz D., "Evimizi ağabeyinin üzerine devredip, elektrik ve suyumuzu kestirmişti. Şimdi ağabeyi ile kira sözleşmesi imzalayıp, evi boşaltmam için tahliye davası açmış. Oğlumla sokaklarda kalmak istemiyorum" dedi.

2010´da tanışan Deniz D. ve oto yedek parçası satan Ö.F.D., 2015´te evlendi. Bir süre sonra iddiaya göre Ö.F.D., eşine şiddet uygulamaya başladı. Çiftin 2017´de bir erkek çocuğu dünyaya geldi. 2018´de Ö.F.D. işten eve geldiği bir gün tartıştığı Deniz D.´yi darbetti. Genç kadının çığlıklarını duyan komşuları durumu polise haber verdi. Şikayetçi olan Deniz. D., ardından boşanma davası açsa da çift kısa süre sonra barıştı ve davayı geri çekti. Buna rağmen çiftin arası yine bozulunca Ö.F.D. evi terk etti. Deniz D. ise evi terk eden eşine yeniden boşanma davası açtı.

BOŞANMA DAVASI AÇTI, KARANLIKTA KALDI

Deniz D.´nin boşanma davası açtığını duyan Ö.F.D., şubat ayında eşinin ve çocuğunun yaşadığı evin elektrik, su ve doğal gazını kestirdi. Bu arada Ö.F.D, ölen babası üzerine olan evdeki miras hakkını ağabeyine devretti. Deniz D. ise boşanma davasında düğünde takılan altınları satıp aldıklarını iddia ettiği evin, aboneliklerini kendi üzerine alamadı. Şikayet üzerine mahkeme kararı ile elektrik, su ve doğal gazı tekrar açıldı.

EVDEN ÇIKARMAK İÇİN KİRACI TEZGAHI KURMUŞ

Çiftin boşanma davası devam ederken iddiaya göre Ö.F.D., eşi ile oğlunun oturduğu evin sahibi ağabeyi ile aralarında kira sözleşmesi yaptı. Ardından da evin tahliye edilip, kendine teslim edilmesi için dava açtı. Tahliyesi istenen Deniz D., sokakta kalmak istemediğini söyledi. Çekişmeli boşanma davalarının hale devam ettiğini anlatan Deniz D. "Bu dava bizi evden çıkarmak için planlanan bir tezgahtır. Evi tahliye etmem için harç bile yatırmış. Şimdilik hakime hanımın verdiği ara kararla icra durduruldu. Ona teşekkür ediyorum. Ama dava sonuçlanmadı. Bu süreçte arabaları da akrabasının ve arkadaşının üzerine satışını yapmış. Beni mağdur etmek için her şeyi yapıyor. Adalet istiyorum, lütfen yardım edin" diye konuştu.

Ö.F.D. ise Deniz D.´nin iddialarıyla ilgili konuşmak istemediğini söyledi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Adana / Merkez Can ÇELİK

2022-09-22 14:31:04



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.