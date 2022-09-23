Gelecek Partili Özdağ: 2019 TOKİ Projesi'nde eksik bilgiler var



ADANA,(DHA)GELECEK Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ, 2019 TOKİ Projesi hakkında eksik kalan bilgiler olduğunu ileri sürdü. Projede çok fazla cevaplanmayan soru olduğunu söyleyen Özdağ, "Bu 100 bin konut projesinin dahil olduğu il ve ilçeler hangileridir? Kaç sayıda vatandaş başvuruda bulundu, ne kadar başvuru ücreti alındı?" dedi.

TOKİ'nin 2019 yılında ilan edilen 100 bin konut projesini gündeme getiren Gelecek Partisi Sivil Toplum ve Halkla İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ, konuyla ilgili eksik kalan bilgiler olduğunu kaydetti. Sorularını bir mektupta derleyip Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile TOKİ Başkanlığı´na gönderdiğini belirten Özdağ, eksik kaldığını iddia ettiği konuların cevaplandırılmasını istedi. Özdağ, mektupta şu soruların yanıtlanmasını istediğini belirtti;

"Bu merkezlerde yapılacak ve yapılan konut sayısı ve özellikleri nelerdir? Kaç sayıda vatandaş başvuruda bulundu, ne kadar başvuru ücreti alındı? Toplamda toplanan başvuru ücreti miktarı ne kadar oldu? TOKİ'nin 2019´daki bu projesi ile bugüne kadar mülk sahibi olan vatandaş sayısı kaçtır? Başvuru yaptığı halde mülk sahibi olamayan vatandaş sayısı kaçtır? Bu proje kapsamında temeli atılmamış, atıldığı halde tamamlanmamış, tamamlandığı halde teslim edilmemiş konut sayısı illere göre ne kadardır? Bahse konu proje ile zamanında hak sahiplerine teslim edilmeyen konut var mıdır? Varsa sayısı ve gerekçesi nedir? Geç teslim edilen konutlar sebebiyle hak sahiplerinin zararları karşılanmış mıdır, karşılanmamışsa sebebi nedir? Bu sebeple TOKİ´ye karşı (Bakanlık aleyhine) açılmış tazminat davası var mıdır varsa sayısı nedir ve lehte/aleyhte sonuçlanan dava sayısı kaçtır? Kurum (TOKİ/Bakanlık) aleyhine sonuçlanan davaların; tazminat, yargı giderleri ile vekalet ücretleri yüklenici firmalardan tazmin edilmiş midir?" (DHA)DHA-Genel Türkiye-Adana / Merkez ADANA, (DHA)

2022-09-23 15:25:08



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