Fötr şapkalı hırsız, kamera görüntüsünden tespit edilip yakalandı



Anıl ATARYaşar SERİNTÜRK/ ADANA, (DHA)ADANA´da, 4 evden 400 bin lira değerinde hırsızlık yaptığı, 6 motosiklet ile 2 kadının cep telefonunu çaldığı belirlenen Mehmet Halil K. (22) yakalandı. Tanınmamak için fötr şapka takan şüphelinin, çaldığı dizüstü bilgisayar, cep telefonu ve 1000 lira ile evden ayrıldığı anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü´ne bağlı Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, kent merkezinde son 1 ay içinde yaşanan hırsızlık ve kapkaç olaylarıyla ilgili çalışma başlattı. Ekipler, 4 evden 400 bin lira değerinde cep telefonu, dizüstü bilgisayar, ziynet eşyası ve para ile 6 motosikleti düz kontak, 2 kadının cep telefonlarını da kapkaç yöntemi ile çalan şüphelinin Mehmet Halil K. olduğunu tespit etti.

HIRSIZLIK ANI KAMERADA

Mehmet Halil K.´nin, 13 Eylül'de, Çukurova ilçesi Güzelyalı Mahallesi´ndeki apartmanın zemin katındaki daireye penceresinden girdiği saptandı. Şüphelinin, Nurten Y.´nin salonundaki cep telefonu, dizüstü bilgisayar ve 1000 lirayı çaldığı belirlendi. Tanınmamak için fötr şapka takan Mehmet Halil K.´nin, çaldığı eşyalarla apartmandan çıktığı anlar da güvenlik kamerasına yansıdı.

TUTUKLANDI

Adresi belirlenen Mehmet Halil K., Seyhan ilçesi Gülbahçesi Mahallesi´ndeki evine yapılan baskında yakalandı. Emniyete götürülen Mehmet Halil K., hakkındaki suçlamaları kabul etti. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Mehmet Halil K., çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Adana / Merkez Anıl ATAR

2022-09-24 10:17:32



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