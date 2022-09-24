2 grubun silahlı çatışmasında torununun kınasına gitmek isteyen kadın öldü, 4 yaralı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

2 grubun silahlı çatışmasında torununun kınasına gitmek isteyen kadın öldü, 4 yaralı

DHA

2 grubun silahlı çatışmasında torununun kınasına gitmek isteyen kadın öldü, 4 yaralı


Yusuf KANTARLI/ ADANA, (DHA)ADANA'da iki grubun otomobillerde çatıştığı silahlı kavgada, torununun nişan törenine gitmek için hazırlanıp evinin önünde tekerlekli sandalyede oturan Rahime Eker (90), başından vurularak hayatını kaybetti, 4 kişi de yaralandı. 
Olay, saat 18.30 sıralarında merkez Yüreğir ilçesine bağlı Selahaddin Eyyübi Mahallesi´nde meydana geldi. Sürücülerinin ismi öğrenilemeyen 23 ACF 274 plakalı otomobil ile plakası öğrenilemeyen başka bir otomobil, Selahaddin Eyyubi Mahallesi 3817 sokakta karşılaştı. Otomobillerdeki kişiler birbirlerine tabanca ile ateş etmeye başladı. Sürücüsünün, çatışmadan kurtulmak isteyen 23 ACF 274 plakalı otomobil, 3822 sokağa geldiği sırada bir evin bahçe duvarına çarptı. Diğer otomobildeki saldırganlar ise kaza yapan otomobile ateş tekrar edip kaçtı. Otomobilde bulunan 3 kişi yaralanırken, torununun kına törenine gitmek için hazırlanan ve tekerlekli sandalyede oturan Rahime Eker başından, aynı evde bulunan Side Yıldız (24) ise vücudunun çeşitli yerlerinden yaralandı. Yaralı Yıldız, akrabaları tarafından hastaneye götürüldü.
`TORUNUNUN KINASINA GİDECEKTİ´
Otomobilde bulunan yaralı 3 şüpheli kendi imkanlarıyla hastaneye giderken, olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Rahime Eker´in hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemi alırken sürücüsünün kaçtığı beyaz otomobil ve içerisindekileri yakalamak için çalışma başlattı.
'BİZ DÜĞÜN İÇİN GELMİŞTİK'
Bu sırada gazetecilere konuşan Rahime Eker´in oğlu Mevlüt Eker (72), "Biz düğün için gelmiştik. Bu kişileri tanımayız. Evdekiler hazırlık yapıyordu, çıkacaktık. Annem öldü" diye konuştu.
Olayı gördüğünü ileri süren Muzaffer Korkmaz ise "Ben evden tam çıkarken silah seslerini duydum. Kendimi korumaya aldım ve beyaz bir araç, buraya çarpan aracı kovalıyordu. 2 araçtan da birbirlerine silah sıkıyorlardı. 23 ACF 274 plakalı otomobil burada kaza yaptı, diğer araçta kaçtı" ifadelerini kullandı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Adana / Merkez Yusuf KANTARLI
2022-09-24 21:27:44

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Adana'da 6. İsmet Atlı Karakucak Güreşleri düzenlendi
YEREL HABERLER Adana'da 6. İsmet Atlı Karakucak Güreşleri düzenlendi
Silahlı kavgada ateş arasında kalan 90 yaşındaki kadın yaşamını yitirdi
YEREL HABERLER Silahlı kavgada ateş arasında kalan 90 yaşındaki ...
Adana'da kaldırımda oturan kişinin elindeki cep telefonunun çalınması kamerada
YEREL HABERLER Adana'da kaldırımda oturan kişinin elindeki cep ...
Adana'daki batık kent Augusta su altı kamerasıyla görüntülendi
YEREL HABERLER Adana'daki batık kent Augusta su altı kamerasıyla ...
FETÖ´nün hava astsubayı tutuklandı
YEREL HABERLER FETÖ´nün hava astsubayı tutuklandı
Adana'da kapkaç ve hırsızlık şüphelisi güvenlik kamerasından tespit edilerek yakalandı
YEREL HABERLER Adana'da kapkaç ve hırsızlık şüphelisi güvenlik ...
Fötr şapkalı hırsız, kamera görüntüsünden tespit edilip yakalandı
YEREL HABERLER Fötr şapkalı hırsız, kamera görüntüsünden tespit ...
Adana'da Yeşilay'ın faaliyetleri anlatıldı
YEREL HABERLER Adana'da Yeşilay'ın faaliyetleri anlatıldı
Adana'da göçmen kaçakçılığı iddiasıyla 2 şüpheli tutuklandı
YEREL HABERLER Adana'da göçmen kaçakçılığı iddiasıyla 2 şüpheli ...
Adana'da hipodromda akrabasını öldürdüğü iddia edilen sanıkla ilgili mütalaa açıklandı
YEREL HABERLER Adana'da hipodromda akrabasını öldürdüğü iddia edilen ...
Adana'da kanala devrilen otomobildeki 2 kişi kendi imkanlarıyla sudan çıktı
YEREL HABERLER Adana'da kanala devrilen otomobildeki 2 kişi kendi ...
Gelecek Partili Özdağ: 2019 TOKİ Projesi'nde eksik bilgiler var
YEREL HABERLER Gelecek Partili Özdağ: 2019 TOKİ Projesi'nde eksik ...
Adana Ticaret Borsası
YEREL HABERLER Adana Ticaret Borsası
Adana'da aracında uyuşturucu satarken yakalanan sanığa 15 yıl 7 ay hapis
YEREL HABERLER Adana'da aracında uyuşturucu satarken yakalanan ...
Adana'da heyelan nedeniyle mahalle yolu ulaşıma kapandı
YEREL HABERLER Adana'da heyelan nedeniyle mahalle yolu ulaşıma ...
Sokak köpekleri için plastik atıklı yiyecek tehlikesi
YEREL HABERLER Sokak köpekleri için plastik atıklı yiyecek tehlikesi
Kek paketlerinden 2 kilo esrar çıktı
YEREL HABERLER Kek paketlerinden 2 kilo esrar çıktı
Adana'da kek paketlerinde 2 kilo 130 gram esrar ele geçirildi
YEREL HABERLER Adana'da kek paketlerinde 2 kilo 130 gram esrar ele ...
Adana'da DEAŞ operasyonu: 7 gözaltı
YEREL HABERLER Adana'da DEAŞ operasyonu: 7 gözaltı
GÜNCELLEME - Adana'da DEAŞ soruşturmasında 5 zanlı gözaltına alındı
YEREL HABERLER GÜNCELLEME - Adana'da DEAŞ soruşturmasında 5 zanlı ...
Kız Hafızlık Yarışması Türkiye Finali Adana'da yapıldı
YEREL HABERLER Kız Hafızlık Yarışması Türkiye Finali Adana'da ...
Adana'da 6. İsmet Atlı Karakucak Güreşleri 24 Eylül'de düzenlenecek
YEREL HABERLER Adana'da 6. İsmet Atlı Karakucak Güreşleri 24 ...
Adana Ticaret Borsası
YEREL HABERLER Adana Ticaret Borsası
Adana'da kardeşini silahla öldürdüğü gerekçesiyle yargılanan sanığa 15 yıl hapis cezası
YEREL HABERLER Adana'da kardeşini silahla öldürdüğü gerekçesiyle ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.