Adana'da 6'ncı İsmet Atlı Karakucak Güreş Festivali yapıldı



Ali GÖKDAL / KOZAN (Adana), (DHA) Adana'da dünya ve olimpiyat şampiyonu İsmet Atlı anısına düzenlenen 6'ncı İsmet Atlı Karakucak Güreş Festivali, çeşitli il ve ilçelerden gelen 510 güreşçinin katılımıyla gerçekleştirildi. Güreşlerde Halil Hopur'u yenen Ali Böncüoğlu başpehlivan oldu.

Kozan ilçesi Faydalı Mahallesi'nde bulunan bir futbol sahasında gerçekleşen 6'ncı İsmet Atlı Karakucak Güreş Festivali'ne, Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Kozan Belediye Başkanı Kazım Özgan, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşları, kent protokolü ve vatandaşlar katıldı.

510 güreşçinin katıldığı festival, minik yıldızlar, büyükler ve başpehlivan olmak üzere 3 katagoride yapıldı. Saygı duruşu ve istiklal marşının okunmasıyla başlayan programda Atlı ailesi adına konuşan Mustafa Atlı, "Bir şampiyondan bahsediyorum. Bunun haricinde İsmet Atlı bir vatan sevdalısı. Vatan ve Millet aşığı. İsmet Atlı, kitaplar yazmış bir şair, Adananın tek olimpiyat ve dünya şampiyonu. Adanalı olup üstün hizmet madalyası alan tek şampiyon. İsmet Atlı'nın çocuğu olmadı. İsmet Atlı güreş tutan çocukları kendi çocuğu gibi severdi" dedi.

Organizasyonların sonunda rakibi Halil Hopur'u yenen Ali Böncüoğlu başpehlivan oldu. DHA-Spor Türkiye-Adana / Kozan Ali GÖKDAL

2022-09-25 09:04:12



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