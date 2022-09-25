İki taksici, tartıştıkları skuter sürücüsünü sopayla dövdü



ADANA, (DHA)ADANA´da iki taksi şoförü, caddede bilinmeyen nedenle tartıştıkları skuter kullanıcısını sopayla dövdü. Kavga çevredekilerin araya girmesiyle sonlanırken, o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, saat 02.00 sıralarında Seyhan ilçesi Sümer Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Bülent Angın Bulvarı´nda skuter ile ilerleyen, ismi açıklanmayan bir kişi, henüz bilinmeyen bir nedenle yoldaki taksici ile tartışmaya başladı. Çevredeki başka bir taksicinin de olaya karışmasıyla tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Skuter kullanıcısı, kavgaya dönüşen tartışmada taksiciler tarafından sopa ve yumruklarla darbedildi. Sesleri duyanlar, evlerinin balkonundan taksicilere tepki gösterdi. O anlar bir kişi tarafından cep telefonuyla görüntülenip, sosyal medyada paylaşıldı. Bir kişinin araya girmesiyle kavga sonlandı. Taksiciler ise bölgeden uzaklaştı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Ayakta tedavi edilen skuter sürücüsü, daha sonra bölgeden ayrıldı. Polis, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Adana / Merkez ADANA, (DHA)

2022-09-25 10:37:11



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