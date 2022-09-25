Ömer Çelik: 6'lı masa, adaylarını haziran seçimlerinden sonra açıklayacak

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Ömer Çelik: 6'lı masa, adaylarını haziran seçimlerinden sonra açıklayacak

DHA

Ömer Çelik: 6'lı masa, adaylarını haziran seçimlerinden sonra açıklayacak


Can ÇELİK-Yaşar SERİNTÜRK/ADANA, (DHA)AK Parti Sözcüsü ve Genel Başkan Yardımcısı Ömer Çelik,  "6'lı masa adaylarını açıklamasalar da ben ne zaman açıklayacaklarını biliyorum. Benim tahminime göre onlar, 6'lı masa, adaylarını haziran seçimlerinden sonra açıklayacak" dedi.
AK Parti Adana İl Başkanlığı'nın 99'uncu İl Danışma Meclisi Toplantısı, Yüreğir Kültür Merkezi'nde yapıldı. Toplantıya, AK Parti Sözcüsü ve Genel Başkan Yardımcısı Ömer Çelik'in yanı sıra AK Parti Adana İl Başkanı Mehmet Ay, ilçe başkanları ve parti üyeleri katıldı. Toplantıda ilk söz alan AK Parti İl Başkanı Mehmet Ay, il teşkilatı olarak 2023 seçimleri için yorulmadan çalışacaklarını kaydetti.
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan´ı bir sonraki seçimlerde de ülkenin başına getireceklerini söyledi. Rusya-Ukrayna arasındaki savaşın krizlerini Türkiye´nin dirayetli bir şekilde yönettiğini kaydeden Çelik, "Dünyanın birçok yerinde bir sürü ülke, bu krizlere hazırlıksızken Türkiye´nin ne kadar hazırlıklı olduğunu görüyoruz. Şu anda en kilit aktör Türkiye´dir. Herkesin en çok görüşmek istediği lider Recep Tayyip Erdoğan´dır. İstanbul´da gerçekleştirilen Rusya ve Ukrayna heyetleri görüşmesi, cumhurbaşkanımızın bu süreci himaye etmesi, ardından enerji kriziyle dünyanın karşı karşıya kaldığı tablo görüldüğü zaman Türkiye´nin ne kadar dirayetli bir şekilde yönetildiği, cumhurbaşkanımızın ortaya koyduğu diplomatik performansın dünyanın geneli içinde ne kadar büyük pozitif sonuçlar ürettiği herkesin gözü önünde gerçekleşiyor" dedi.
'KILIÇDAROĞLU´NUN 'YANIMDA MISINIZ' SORUSU ZAAFTIR'
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu´nun, `Yanımda mısınız yoksa değil misiniz?´ sorusunu hatırlatarak konuşmasına devam eden Çelik, "Bir siyasi parti genel başkanının kendi mensuplarına `Yanımda mısınız, değil misiniz?´ diye sormak zorunda kalması ne büyük bir zaaf ne büyük bir açmazdır. Onlar da her biri ilkokulda yoklama verir gibi `Yanındayız´ diyerek tweet atıyor. Arkadaşlar bu tırnak kontrolü, yoklama vermek eskiden ilkokullarda vardı. O işler orada kaldı. Bir siyasi parti genel başkanı sokaklarda yürüdüğü zaman insanların teveccühünü test etmek, kendi siyasi partisinin mensuplarının yoklamasını almak zorunda kalıyorsa, bu memleket için, köklü bir siyasi parti için azdır. Cumhurbaşkanımızın ise ülke sokaklarında, bölge ülke sokaklarına oradan da Central Park´ta yürüdüğü zaman nasıl yürüdüğünü görüyoruz.  AK Parti´de sen, ben, öteki yok. Hepimiz varız" diye konuştu.
`SONUNA KADAR MAVİ VATANA SAHİP ÇIKACAĞIZ´
Doğu Akdeniz´de gaz ve petrol arama çalışmalarının başarıyla devam ettiğini anlatan Çelik, Cumhurbaşkanı Erdoğan´ın `Mavi vatan projelerinden taviz vermeyeceğiz´ sözlerini hatırlattı. Çelik, "CHP, `Mavi vatan demek çok maksimalist bir davranıştır, başkalarının nezdinde bizi saldırgan olarak gösterebilir´ diyordu. Böyle bir şey ancak Yunan parlamentosundan söylenebilecek bir şeydir. Bunu bir CHP milletvekili söylüyor. Ne kimseye verecek bir çakıl taşımız ne de mavi vatandan kimseye verecek bir damla suyumuz var. Sonuna kadar mavi vatana sahip çıkacağız" dedi.
`İKİ DEVLET, TEK MİLLET ANLAYIŞI´
Azerbaycan´ın Karabağ´ı Ermenistan işgalinden kurtarmasına da değinen Çelik, o konuda muhalefetten destek görmediklerini belirterek, "Türkiye oraya destek verdiği zaman bir CHP milletvekili `Türkiye oraya cihatçı gönderiyor´ dedi. Azeri kardeşlerimizin öz toprağı olan Karabağ´ın geri alınması için iki devlet, tek millet anlayışı çerçevesinde verdiğimiz desteği bile sabote etmeye çalışan bir anlayış var" şeklinde konuştu.
6´LI MASAYA `ADAY´ ELEŞTİRİSİ
6´lı masaya yönelik eleştirilerinde de Çelik, "Bu 6´lı grubun yarısı Suriye politikasını destekliyor, yarısı karşı çıkıyor. Bir kısmı 'İstanbul Sözleşmesine karşıyım', bir kısmı ise `İstanbul Sözleşmesi´ni hayata geçireceğim´ diyor. 6´lı masadan 66 tane ses çıkıyor. Biz Cumhur İttifakı olarak Türkiye´nin büyümesi, gelişmesi ve kalkınması için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz. Bizim yol haritamız nettir, Cumhurbaşkanı adayımız Recep Tayyip Erdoğan´dır."
Çelik, 6'lı masanın adayını açıklamamasıyla ilgili olarak da  "6'lı masa adaylarını açıklamasalar da ben ne zaman açıklayacaklarını biliyorum. Sizinle paylaşmamı ister misiniz? Benim tahminime göre onlar, 6'lı masa, adaylarını haziran seçimlerinden sonra açıklayacak" diye konuştu
`HİÇ KİMSE TÜRKİYE´NİN GÜCÜNÜ TEST ETMESİN´
Yunanistan ile son dönemde yaşanan gerginliklere de değinen Çelik, şöyle konuştu:
"Yunanistan Başbakanı bugün Türkçe bir tweet atmış ve `Biz sizin düşmanınız değiliz. Türkiye ile iyi komşuluk ilişkileri geliştirmek istiyoruz´ diyor. Biz Türkiye olarak hiçbir komşumuzu düşmanımız olarak görmüyoruz. Her zaman barıştan yana ve barış doğrultusunda hareket etmekten yana olduğumuzu söylüyoruz ama kendisi Amerikan kongresine gidip Türkiye´ye düşmanlık anlamına gelebilecek son derece ucuz ve korkak bir konuşma yaptı. Şimdi de uçak ve gemilerimize yönelik tacizlerini devam ettiriyorlar. Hiç kimse şunu unutmasın. Türkiye büyük bir diploması devletidir. Türkiye´nin barıştan yana iradesiyle iş tutanlar her zaman kazanırlar ancak hiç kimse Türkiye´nin gücünü test etmesin. Bunun gibi yanlış bir işin içerisine girmesin. Kara, hava ve mavi vatanımız söz konusu olduğunda nasıl kararlı olduğumuzu tarihe sorsunlar" dedi.
(DHA)DHA-Genel Türkiye-Adana / Merkez Can ÇELİK
2022-09-25 11:58:36

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Emre Kaya´dan `Alaturka´ performansı 
YEREL HABERLER Emre Kaya´dan `Alaturka´ performansı 
Adana'da polis boğulma olaylarına uzaktan kumandalı can simidiyle müdahale ediyor
YEREL HABERLER Adana'da polis boğulma olaylarına uzaktan kumandalı ...
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Adana'da konuştu:
YEREL HABERLER AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Adana'da konuştu:
Adana'da iki kişiyi tüfekle yaraladıkları iddia edilen iki zanlı tutuklandı
YEREL HABERLER Adana'da iki kişiyi tüfekle yaraladıkları iddia ...
İki taksici, tartıştıkları skuter sürücüsünü sopayla dövdü
YEREL HABERLER İki taksici, tartıştıkları skuter sürücüsünü sopayla ...
 Yardım sırasında kazada ölen gazeteciler anısına ilk yardım eğitimi
YEREL HABERLER  Yardım sırasında kazada ölen gazeteciler anısına ilk ...
Arkadaşını uzun namlulu tüfekle vurdu, 'Beni dövdüğü için sıktım' dedi
YEREL HABERLER Arkadaşını uzun namlulu tüfekle vurdu, 'Beni dövdüğü ...
Adana'da 6'ncı İsmet Atlı Karakucak Güreş Festivali yapıldı
YEREL HABERLER Adana'da 6'ncı İsmet Atlı Karakucak Güreş Festivali ...
2 grubun silahlı çatışmasında torununun kınasına gitmek isteyen kadın öldü, 4 yaralı
YEREL HABERLER 2 grubun silahlı çatışmasında torununun kınasına ...
Adana'da 6. İsmet Atlı Karakucak Güreşleri düzenlendi
YEREL HABERLER Adana'da 6. İsmet Atlı Karakucak Güreşleri düzenlendi
Silahlı kavgada ateş arasında kalan 90 yaşındaki kadın yaşamını yitirdi
YEREL HABERLER Silahlı kavgada ateş arasında kalan 90 yaşındaki ...
Adana'da kaldırımda oturan kişinin elindeki cep telefonunun çalınması kamerada
YEREL HABERLER Adana'da kaldırımda oturan kişinin elindeki cep ...
Adana'daki batık kent Augusta su altı kamerasıyla görüntülendi
YEREL HABERLER Adana'daki batık kent Augusta su altı kamerasıyla ...
FETÖ´nün hava astsubayı tutuklandı
YEREL HABERLER FETÖ´nün hava astsubayı tutuklandı
Adana'da kapkaç ve hırsızlık şüphelisi güvenlik kamerasından tespit edilerek yakalandı
YEREL HABERLER Adana'da kapkaç ve hırsızlık şüphelisi güvenlik ...
Fötr şapkalı hırsız, kamera görüntüsünden tespit edilip yakalandı
YEREL HABERLER Fötr şapkalı hırsız, kamera görüntüsünden tespit ...
Adana'da Yeşilay'ın faaliyetleri anlatıldı
YEREL HABERLER Adana'da Yeşilay'ın faaliyetleri anlatıldı
Adana'da göçmen kaçakçılığı iddiasıyla 2 şüpheli tutuklandı
YEREL HABERLER Adana'da göçmen kaçakçılığı iddiasıyla 2 şüpheli ...
Adana'da hipodromda akrabasını öldürdüğü iddia edilen sanıkla ilgili mütalaa açıklandı
YEREL HABERLER Adana'da hipodromda akrabasını öldürdüğü iddia edilen ...
Adana'da kanala devrilen otomobildeki 2 kişi kendi imkanlarıyla sudan çıktı
YEREL HABERLER Adana'da kanala devrilen otomobildeki 2 kişi kendi ...
Gelecek Partili Özdağ: 2019 TOKİ Projesi'nde eksik bilgiler var
YEREL HABERLER Gelecek Partili Özdağ: 2019 TOKİ Projesi'nde eksik ...
Adana Ticaret Borsası
YEREL HABERLER Adana Ticaret Borsası
Adana'da aracında uyuşturucu satarken yakalanan sanığa 15 yıl 7 ay hapis
YEREL HABERLER Adana'da aracında uyuşturucu satarken yakalanan ...
Adana'da heyelan nedeniyle mahalle yolu ulaşıma kapandı
YEREL HABERLER Adana'da heyelan nedeniyle mahalle yolu ulaşıma ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.