Ömer Çelik: 6'lı masa, adaylarını haziran seçimlerinden sonra açıklayacak

Can ÇELİK-Yaşar SERİNTÜRK/ADANA, (DHA)AK Parti Sözcüsü ve Genel Başkan Yardımcısı Ömer Çelik, "6'lı masa adaylarını açıklamasalar da ben ne zaman açıklayacaklarını biliyorum. Benim tahminime göre onlar, 6'lı masa, adaylarını haziran seçimlerinden sonra açıklayacak" dedi.

AK Parti Adana İl Başkanlığı'nın 99'uncu İl Danışma Meclisi Toplantısı, Yüreğir Kültür Merkezi'nde yapıldı. Toplantıya, AK Parti Sözcüsü ve Genel Başkan Yardımcısı Ömer Çelik'in yanı sıra AK Parti Adana İl Başkanı Mehmet Ay, ilçe başkanları ve parti üyeleri katıldı. Toplantıda ilk söz alan AK Parti İl Başkanı Mehmet Ay, il teşkilatı olarak 2023 seçimleri için yorulmadan çalışacaklarını kaydetti.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan´ı bir sonraki seçimlerde de ülkenin başına getireceklerini söyledi. Rusya-Ukrayna arasındaki savaşın krizlerini Türkiye´nin dirayetli bir şekilde yönettiğini kaydeden Çelik, "Dünyanın birçok yerinde bir sürü ülke, bu krizlere hazırlıksızken Türkiye´nin ne kadar hazırlıklı olduğunu görüyoruz. Şu anda en kilit aktör Türkiye´dir. Herkesin en çok görüşmek istediği lider Recep Tayyip Erdoğan´dır. İstanbul´da gerçekleştirilen Rusya ve Ukrayna heyetleri görüşmesi, cumhurbaşkanımızın bu süreci himaye etmesi, ardından enerji kriziyle dünyanın karşı karşıya kaldığı tablo görüldüğü zaman Türkiye´nin ne kadar dirayetli bir şekilde yönetildiği, cumhurbaşkanımızın ortaya koyduğu diplomatik performansın dünyanın geneli içinde ne kadar büyük pozitif sonuçlar ürettiği herkesin gözü önünde gerçekleşiyor" dedi.

'KILIÇDAROĞLU´NUN 'YANIMDA MISINIZ' SORUSU ZAAFTIR'

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu´nun, `Yanımda mısınız yoksa değil misiniz?´ sorusunu hatırlatarak konuşmasına devam eden Çelik, "Bir siyasi parti genel başkanının kendi mensuplarına `Yanımda mısınız, değil misiniz?´ diye sormak zorunda kalması ne büyük bir zaaf ne büyük bir açmazdır. Onlar da her biri ilkokulda yoklama verir gibi `Yanındayız´ diyerek tweet atıyor. Arkadaşlar bu tırnak kontrolü, yoklama vermek eskiden ilkokullarda vardı. O işler orada kaldı. Bir siyasi parti genel başkanı sokaklarda yürüdüğü zaman insanların teveccühünü test etmek, kendi siyasi partisinin mensuplarının yoklamasını almak zorunda kalıyorsa, bu memleket için, köklü bir siyasi parti için azdır. Cumhurbaşkanımızın ise ülke sokaklarında, bölge ülke sokaklarına oradan da Central Park´ta yürüdüğü zaman nasıl yürüdüğünü görüyoruz. AK Parti´de sen, ben, öteki yok. Hepimiz varız" diye konuştu.

`SONUNA KADAR MAVİ VATANA SAHİP ÇIKACAĞIZ´

Doğu Akdeniz´de gaz ve petrol arama çalışmalarının başarıyla devam ettiğini anlatan Çelik, Cumhurbaşkanı Erdoğan´ın `Mavi vatan projelerinden taviz vermeyeceğiz´ sözlerini hatırlattı. Çelik, "CHP, `Mavi vatan demek çok maksimalist bir davranıştır, başkalarının nezdinde bizi saldırgan olarak gösterebilir´ diyordu. Böyle bir şey ancak Yunan parlamentosundan söylenebilecek bir şeydir. Bunu bir CHP milletvekili söylüyor. Ne kimseye verecek bir çakıl taşımız ne de mavi vatandan kimseye verecek bir damla suyumuz var. Sonuna kadar mavi vatana sahip çıkacağız" dedi.

`İKİ DEVLET, TEK MİLLET ANLAYIŞI´

Azerbaycan´ın Karabağ´ı Ermenistan işgalinden kurtarmasına da değinen Çelik, o konuda muhalefetten destek görmediklerini belirterek, "Türkiye oraya destek verdiği zaman bir CHP milletvekili `Türkiye oraya cihatçı gönderiyor´ dedi. Azeri kardeşlerimizin öz toprağı olan Karabağ´ın geri alınması için iki devlet, tek millet anlayışı çerçevesinde verdiğimiz desteği bile sabote etmeye çalışan bir anlayış var" şeklinde konuştu.

6´LI MASAYA `ADAY´ ELEŞTİRİSİ

6´lı masaya yönelik eleştirilerinde de Çelik, "Bu 6´lı grubun yarısı Suriye politikasını destekliyor, yarısı karşı çıkıyor. Bir kısmı 'İstanbul Sözleşmesine karşıyım', bir kısmı ise `İstanbul Sözleşmesi´ni hayata geçireceğim´ diyor. 6´lı masadan 66 tane ses çıkıyor. Biz Cumhur İttifakı olarak Türkiye´nin büyümesi, gelişmesi ve kalkınması için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz. Bizim yol haritamız nettir, Cumhurbaşkanı adayımız Recep Tayyip Erdoğan´dır."

Çelik, 6'lı masanın adayını açıklamamasıyla ilgili olarak da "6'lı masa adaylarını açıklamasalar da ben ne zaman açıklayacaklarını biliyorum. Sizinle paylaşmamı ister misiniz? Benim tahminime göre onlar, 6'lı masa, adaylarını haziran seçimlerinden sonra açıklayacak" diye konuştu

`HİÇ KİMSE TÜRKİYE´NİN GÜCÜNÜ TEST ETMESİN´

Yunanistan ile son dönemde yaşanan gerginliklere de değinen Çelik, şöyle konuştu:

"Yunanistan Başbakanı bugün Türkçe bir tweet atmış ve `Biz sizin düşmanınız değiliz. Türkiye ile iyi komşuluk ilişkileri geliştirmek istiyoruz´ diyor. Biz Türkiye olarak hiçbir komşumuzu düşmanımız olarak görmüyoruz. Her zaman barıştan yana ve barış doğrultusunda hareket etmekten yana olduğumuzu söylüyoruz ama kendisi Amerikan kongresine gidip Türkiye´ye düşmanlık anlamına gelebilecek son derece ucuz ve korkak bir konuşma yaptı. Şimdi de uçak ve gemilerimize yönelik tacizlerini devam ettiriyorlar. Hiç kimse şunu unutmasın. Türkiye büyük bir diploması devletidir. Türkiye´nin barıştan yana iradesiyle iş tutanlar her zaman kazanırlar ancak hiç kimse Türkiye´nin gücünü test etmesin. Bunun gibi yanlış bir işin içerisine girmesin. Kara, hava ve mavi vatanımız söz konusu olduğunda nasıl kararlı olduğumuzu tarihe sorsunlar" dedi.

(DHA)DHA-Genel Türkiye-Adana / Merkez Can ÇELİK

2022-09-25 11:58:36



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.