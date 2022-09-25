Adana'da 2 ilçede orman yangını (1)

Ali GÖKDAL/FEKE/KOZAN(Adana),(DHA)ADANA'nın Feke ve Kozan ilçelerinde bilinmeyen nedenle orman yangınları çıktı. Ekipler, alevleri söndürmek için havadan ve karadan müdahale başlattı.
Feke'ye bağlı Gedikli Mahallesi'nde ve Kozan'a bağlı Boztahta mahallelerindeki ormanda öğle saatlerinde bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Alevleri görenlerin ihbarı üzerine bölgelere Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı uçak, helikopter, çok sayıda arazöz ve orman işçisi sevk edildi. Ekipler, alevleri söndürmek için havadan ve karadan müdahale başlattı.
Yangınlarla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)
DHA-Güvenlik Türkiye-Adana / Feke Ali GÖKDAL
2022-09-25 16:58:29
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