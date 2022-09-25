Adana'da 2 ilçede orman yangını (2)

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KOZAN'DAKİ YANGIN KONTROL ALTINDA

Adana'nın Kozan ilçesi Boztahta Mahallesi'nde saat 15.00 sıralarında çıkan orman yangınına, Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı 1 helikopter, 4 arazöz ve çok sayıda orman işçisi müdahale etti. Yangın, 2,5 saatlik müdahalenin ardından kontrol altına alındı. Ekipler, soğutma çalışmalarına devam ediyor.

Feke ilçesi Gedikli Mahallesi'nde aynı saatlerde çıkan orman yangınını kontrol altına almak için de 3 uçak, 1 helikopter, 7 arazöz ve orman işçilerinin müdahalesi sürüyor. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Adana / Feke Ali GÖKDAL

2022-09-25 17:33:56



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