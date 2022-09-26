Adana'da 2 ilçede orman yangını (3)

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FEKE'DEKİ YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI

Adana'nın Feke ilçesi Gedikli Mahallesi'nde çıkan orman yangını, ekiplerin havadan ve karadan yapıtığı müdahale sonucu söndürüldü. Bölgede soğutma çalışması devam ederken, günün aydınlanmasıyla tahrip olan bölgede inceleme yapılacağı belirtildi. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Adana / Feke Ali GÖKDAL

2022-09-26 01:58:29



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