Üniversite hastanesini zarara uğratan ihale yolsuzluğuna 28 gözaltı (2)

ŞÜPHELİLER YAKALANDI
Adana'da Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi'nde medikal malzeme ve iş alımlarını içeren ihale ile doğrudan satın alımlara fesat karıştırarak kamuyu 3 milyon 677 bin lira zarara uğrattığı belirtilen 28 şüpheli, operasyonla yakalanıp, gözaltına alındı. Eski başhekim T.C.İ., eski başhekim yardımcısı K.M.Ö. ile eski hastane başmüdürü Ali Ö.'nün de aralarında bulunduğu şüphelilerin üzerlerinde ve adreslerinde; 1 ruhsatsız tabanca, tabancaya ait şarjör, Balcalı Hastanesi ile ilgili çok sayıda ihale ve doğrudan temin evrakı, 3 kaşe ile çok sayıda dijital materyal ele geçirildi. Soruşturma sürüyor.Anıl ATAR/ ADANA, (DHA)
DHA-Güvenlik Türkiye-Adana Gökhan KESKİNCİ
2022-09-26 13:01:53
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