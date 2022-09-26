Sulama kanalına düşen 4 yaşındaki Feyza öldü

ADANA, (DHA)ADANA´da, sulama kanalına düşen Suriyeli Feyza el-Süleyman (4), çevredekiler tarafından boğulmak üzereyken çıkarıldıktan sonra kaldırıldığı hastanede kurtarılamadı.
Olay, dün akşam Yüreğir ilçesi Solaklı Cumhuriyet Mahallesi´nde meydana geldi. Yolda yürüyen Suriye uyruklu Feyza el-Süleyman, Devlet Su İşleri´ne (DSİ) ait sulama kanalına düştü. Feyza´nın suda sürüklendiğini gören çevredekilerin ihbarıyla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Çevredekiler, ekipler gelene kadar Feyza´yı, düştüğü yerden yaklaşık 500 metre uzaklıkta boğulmak üzereyken çıkardı. İlk müdahalesi yapılan Feyza, ambulansla Yüreğir Devlet Hastanesi´ne götürüldü. Tedaviye alınan Feyza, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Çocuğun cansız bedeni, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu´na kaldırıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Adana / Merkez
2022-09-26 15:27:48
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