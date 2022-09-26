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ÇGC'den DHA'ya 3 ödül

DHA

ÇGC'den DHA'ya 3 ödül


ADANA, (DHA)ÇUKUROVA Gazeteciler Cemiyeti (ÇGC) 2021 Basın Yarışması'nda Demirören Haber Ajansı (DHA) muhabirleri Can Çelik, Mustafa Yusuf Kantarlı ve Soner Aydın, ödüle layık görüldü. 
Basın İlan Kurumu Bölge Müdürü Çetin Oranlı başkanlığında toplanan 2021 Yılı Basın Yarışması jürisi, 33 basın mensubunun gönderdiği 52 eseri değerlendirmeye aldı. Yarışmada 12 dalda 17 kişi, ödül alırken, 3 genç muhabir de 'Umut Vadeden Gazeteci' ödülüne layık görüldü. Jürinin yaptığı değerlendirme sonucu DHA muhabirleri Can Çelik, 'Spor Fotoğrafı' kategorisinde; Mustafa Yusuf Kantarlı, 'Haber Fotoğrafı' dalında; Soner Aydın ise 'Umut Vadeden Gazeteci' olarak ödül almaya hak kazandı. Yarışmanın ödül töreni, 21 Ekim'de ÇGC Sosyal Tesisleri'nde gerçekleştirilecek. (DHA)  DHA-Genel Türkiye-Adana / Merkez Akif ÖZDEMİR
2022-09-26 15:39:54

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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