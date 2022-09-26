Adanaspor, Önder Karaveli ile anlaştı

Anne ve çocuğuna ait... 2 bin yıllık!

Gönül Dağı dizisinde bir veda daha!

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



ADANA, (DHA) Adanaspor, teknik direktörlük konusunda Önder Karaveli ile anlaştığını duyurdu.

Spor Toto 1'inci Lig ekiplerinden Adanaspor, teknik direktörlük için Önder Karaveli ile prensipte anlaştığını açıkladı. Karaveli, yarın düzenlenecek tören ile imza atacak. (DHA)

DHA-Spor Türkiye-Adana ADANA, (DHA)

2022-09-26 21:09:06



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.