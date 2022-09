Parkta dövdüğü çocukluk arkadaşını komaya soktu

Prof. Dr. Yiğit: Keşke her gün nakil yapsak ama donör yok



Anıl ATARYaşar SERİNTÜRK/ ADANA, (DHA)ADANA´da, parka çağırıp tartıştığı çocukluk arkadaşı Serkan Mutlu´yu (18) öldüresiye döven Yusuf Can Azgın (18), ambulans çağırmak yerine cep telefonunu alıp, kaçtı. Dedesinin evinde yakalanan Azgın, "Beni sürekli aşağılıyordu. Akşam konuşmak için parka çağırdım. Küfredince dayanamadım, dövdüm" dedi. Azgın, tutuklanırken, bilinci kapalı olan Mutlu´nun hayati tehlikesi sürüyor.

Olay, 26 Eylül günü saat 20.30 sıralarında, Seyhan ilçesi Yeşilyuva Mahallesi´ndeki parkta meydana geldi. Serkan Mutlu, bir süre önce tartıştığı çocukluk arkadaşı Yusuf Can Azgın ile küstü. Azgın, olay günü cep telefonuyla aradığı Mutlu´yu konuşmak için parka çağırdı. Buluşan arkadaşlar, küfürleşme nedeniyle yeniden tartışmaya başladı. Çıkan arbedede Azgın, Mutlu´yu tekme ve yumruklarla darbetti. Yere düşen Mutlu, başını betona çarparak ağır yaralandı. Azgın ise arkadaşının cebindeki cep telefonunu alıp, olay yerinden kaçtı.

BEYİN KANAMASI GEÇİRMİŞ

Parkta yürüyenler, Serkan Mutlu´yu yerde hareketsiz yatarken görünce polis ve sağlık ekiplerine ihbarda bulundu. İlk müdahalesi yapılan Mutlu, ambulansla Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi´ne kaldırıldı. Hayati tehlike kaydıyla ameliyata alınan Mutlu´nun, beyin kanaması geçirdiği belirlendi. Yoğun bakım ünitesinde tedavi gören Mutlu´nun, bilincinin kapalı olduğu ve hayati tehlikesinin sürdüğü belirtildi.

TUTUKLANDI

Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Serkan Mutlu´nun cep telefonu sinyalinden takip edip, U.C.´yi (17) yakaladı. İfadesine başvurulan U.C., Mutlu´yu arkadaşı Yusuf Can Azgın´ın darbettiğini, cep telefonunu da ailesine götürmesi için kendisine verdiğini söyledi. Bunun üzerine ekipler, Azgın´ı dedesinin Hurmalı Mahallesi´ndeki evinde gözaltına aldı. Emniyetteki ifadesinde, "Beni sürekli aşağılıyordu. Akşam konuşmak için parka çağırdım. Küfredince dayanamadım, dövdüm" diyen Azgın, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Adana / Merkez Anıl ATAR

